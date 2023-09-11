تراث النعجة دوللي: إحداث ثورة في الطب التجديدي

توفي البروفيسور السير إيان ويلموت، أحد مبتكري النعجة دوللي، أول حيوان ثديي مستنسخ في العالم، عن عمر يناهز 79 عامًا. ولم يؤد عمله الرائد في معهد روزلين في إدنبره إلى ولادة النعجة دوللي فحسب، بل أدى أيضًا إلى إرساء الأسس لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي.

الطب التجديدي، وهو مجال رائده البروفيسور ويلموت، يحمل إمكانات هائلة في تمكين الجسم من تجديد الأنسجة التالفة، وبالتالي توفير وسيلة لعلاج مختلف الأمراض المرتبطة بالعمر وتعزيز حياة أطول وأكثر صحة.

تم الترحيب بإنشاء دوللي في عام 1996 على نطاق واسع باعتباره أحد أهم الإنجازات العلمية في القرن العشرين. استخدم البروفيسور ويلموت وفريقه خلية من الغدة الثديية لخروف بالغ ميت لإنشاء حيوان حي مطابق وراثيا. تضمنت هذه العملية إدخال الحمض النووي للخلية البالغة في بويضة خروف فارغة، وتحفيزها بالكهرباء والمواد الكيميائية، ثم زرعها في خروف بديل حتى تصل إلى فترة الحمل الكاملة.

وبينما تم الاحتفال بميلاد دوللي باعتباره حدثًا علميًا بارزًا، إلا أنه أثار أيضًا مخاوف بشأن إمكانية استنساخ البشر. وسرعان ما أعلن الرئيس الأميركي بِل كلينتون فرض حظر على تجارب الاستنساخ البشري، وهو ما يعكس المخاوف التي يتقاسمها كثيرون. ومع ذلك، أكد البروفيسور ويلموت أن إنشاء دوللي كان يهدف إلى تحسين البشرية، وخاصة في إيجاد علاجات للأمراض المنهكة.

تصور البروفيسور ويلموت استخدام نفس التكنولوجيا التي جلبت دوللي إلى الحياة لتنمية أنسجة المخ والعضلات التي يمكن زرعها في المرضى. كان يأمل في تحويل خلية مريض يعاني من أمراض مثل مرض باركنسون إلى حالة جنينية وتوجيهها لتصبح خلايا عصبية قادرة على استبدال الأجزاء التالفة من الدماغ.

في حين أن الاستنساخ العلاجي باستخدام المواد الجنينية البشرية واجه جدلاً وقيودًا قانونية، فقد أدت الأبحاث اللاحقة في اليابان إلى اكتشاف الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (IPS). تتصرف هذه الخلايا مثل الخلايا الجذعية الجنينية ولكنها لا تنطوي على الاستنساخ. حقق الباحثون في جميع أنحاء العالم تقدمًا كبيرًا في تنمية مجموعة متنوعة من الخلايا باستخدام IPS، مع بذل الجهود المستمرة لضمان سلامتها وفعاليتها قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

إذا نظرنا إلى الوراء، ربما لم تكن ولادة دوللي قد أحدثت التحول النموذجي المتصور، مع عدم ظهور جيوش من المستنسخين أو العلاجات المعجزة. ومع ذلك، تظل أهمية دوللي كأيقونة علمية قائمة، ترمز إلى الإنجازات الرائدة للباحثين في معهد روزلين. لقد أثار عملهم ثورة في الأبحاث الطبية التي ستساهم بلا شك في صحة ورفاهية عدد لا يحصى من الأفراد في المستقبل.

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المقال الأصلي بقلم بالاب غوش: [المصدر]