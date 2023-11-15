السفينة الدوارة المذنب الشهيرة في هيرشي بارك ستثير إعجاب الزائرين بقطارات جديدة في عام 2024

إن السفينة الدوارة Comet التي تنبض بالقلب وتثير الحنين إلى الماضي في Hersheypark على وشك الخضوع لتجديد رائع من شأنه أن يترك الزوار في حالة من الرهبة. من المقرر أن يتم إطلاق Comet لأول مرة في عام 2024، وسيتم تجهيزها بقطارات جديدة تمامًا ستأخذ تجربة الأفعوانية إلى مستوى جديد تمامًا.

تم الكشف عن القطارات الجديدة في معرض الرابطة الدولية للمتنزهات وأماكن الجذب السياحي المرموق 2023، وستكون القطارات الجديدة بمثابة مشهد يستحق المشاهدة. وستحتوي على نظام ألوان أزرق ثلاثي الألوان مملوء برقائق معدنية متلألئة، مما يخلق مشهدًا بصريًا لا مثيل له. سيتم تزيين السيارة الرائدة في القطارات بشعارات جديدة مستوحاة من الصور المميزة للأفعوانية من أوائل السبعينيات، والتي تعود إلى تاريخ وإرث Comet الغني.

تم شراء Comet في الأصل من قبل ميلتون هيرشي نفسه، وقد صمدت أمام اختبار الزمن منذ افتتاحه الكبير في مايو 1946. تم بناء هذه السفينة الخشبية الكلاسيكية من قبل شركة فيلادلفيا توبوجان المرموقة، وأصبحت عنصرًا أساسيًا محبوبًا في هيرشي بارك، مما يُبهج أجيال من الباحثين عن الإثارة.

بمجرد أن تبدأ المغامرة، سيتم نقل الركاب بعيدًا في قطارين يتسعان لـ 24 راكبًا، ولكل منهما اسمه الخاص: "مذنب مورك" و"مذنب هالي". عندما يغادر القطار المحطة، يبدأ في صعود مثير إلى أعلى تلة الرفع التي يبلغ ارتفاعها 96 قدمًا، مما يحدد نغمة الرحلة المبهجة التي تنتظرنا.

مع هبوط بزاوية 47 درجة، يندفع المذنب إلى الأسفل قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى أعلى التل التالي، محققًا دورانًا بزاوية 180 درجة يتحدى الجاذبية. تتجه السفينة بعد ذلك نحو سبرينغ كريك، مما يُخضع الدراجين لسلسلة من التقلبات والمنعطفات والتلال التي تضمن اندفاع الأدرينالين بشكل لا مثيل له. مع اقتراب النهاية، توفر سلسلة من تلال الأرنب موجة أخيرة من الإثارة قبل أن يعود القطار بأمان إلى المحطة.

يمتد طوله 3,360 قدمًا ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 50 ميلاً في الساعة، وتستمر تجربة نبض المذنب لمدة دقيقة و1 ثانية مكثفة. ومع تزايد الترقب لإدخال القطارات الجديدة في عام 45، يمكن لزوار هيرشي بارك التطلع إلى مغامرة أفعوانية لا تُنسى تجمع بسلاسة بين الحنين إلى الماضي والإثارة المتطورة.

الأسئلة المتكررة

1. متى ستظهر السفينة الدوارة Comet لأول مرة بقطاراتها الجديدة؟

من المقرر أن تعرض السفينة الدوارة Comet في Hersheypark قطاراتها الجديدة في عام 2024.

2. كيف ستبدو القطارات الجديدة؟

ستتميز القطارات الجديدة بألوان زرقاء مذهلة ثلاثية الألوان مع رقائق معدنية لامعة. ستفتخر السيارة الرائدة أيضًا بشعارات تحيي الصور المميزة للسفينة من أوائل السبعينيات.

3. كيف تم بناء السفينة الدوارة "كوميت"؟

تم بناء المذنب من قبل شركة فيلادلفيا توبوجان الشهيرة وكانت آخر أفعوانية اشتراها ميلتون هيرشي. افتتحت رحلتها المثيرة في مايو 1946.

4. كيف تبدو تجربة الركوب على متن سيارة Comet؟

بمجرد الصعود على متن Comet، سوف يصعد الدراجون تلة رفع بطول 96 قدمًا قبل أن يهبطوا في هبوط بزاوية 47 درجة ويرتفعوا مرة أخرى إلى أعلى التل التالي لتنفيذ دوران بزاوية 180 درجة. ثم تأخذ السفينة الركاب في سلسلة من الالتواءات والمنعطفات والتلال، لتصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة. تمتد الرحلة بأكملها على مسافة 3,360 قدمًا وتستغرق حوالي دقيقة و1 ثانية.

(مصدر المقال الأصلي: [هيرشي، بنسلفانيا](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))