مؤسسة أوديسا التاريخية تحتفل بالذكرى المئوية الثانية لقصيدة عيد الميلاد الخالدة

تحتفل مؤسسة أوديسا التاريخية في ولاية ديلاوير بالذكرى المئوية الثانية لقصيدة عيد الميلاد الكلاسيكية، "قصة زيارة من القديس نيكولاس". لإضفاء الحيوية على القصيدة المحبوبة، نظمت المنظمة غير الربحية معرضًا خاصًا سيكون مفتوحًا طوال شهر ديسمبر.

قالت المديرة التنفيذية ديبورا باكسون إن تقليد إنشاء معرض سنوي يعتمد على الأدب بدأ لأن العائلات التي كانت تمتلك المباني التي تحتفظ بها المؤسسة كانت من الكويكرز الذين لم يحتفلوا بعيد الميلاد. ومن أجل احتضان روح العطلة، قررت المؤسسة خلق تجارب غامرة تسلط الضوء على الأعمال الأدبية المختلفة كل عام.

يخصص المنسق المساعد بريان ميلر ما يقرب من عام كامل للبحث، وتجوب مبيعات الفناء، وجمع التبرعات المؤقتة للمعارض. وأوضح أن الفريق يختار السطور الشهيرة من "حساب زيارة من القديس نيكولاس" ثم يعيد إنشاء المشاهد في كل غرفة التي تتعلق بالقصة. قارن ميلر التجربة بالمشي عبر صفحات الكتاب.

سيكون محور الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية هو معرض "حساب زيارة من القديس نيكولاس"، الذي يقع في Corbit & Sharp House في أوديسا. ستتاح للزوار الفرصة لتجربة سحر القصيدة طوال شهر ديسمبر بأكمله. وبمناسبة مرور 200 عام على نشر القصيدة، ستقام قراءة خاصة للقصيدة يوم 23 ديسمبر.

لمزيد من المعلومات حول المعرض، بما في ذلك ساعات العمل، يمكن للأفراد المهتمين زيارة الموقع الإلكتروني لمؤسسة أوديسا التاريخية. لا تفوت هذه الفرصة الفريدة لتنغمس في السحر الخالد لقصيدة عيد الميلاد الكلاسيكية.