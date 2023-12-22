ترتيب معدات بطل Clash of Clans: تقييم الدمية البربرية ودمية رامي السهام والمزيد

يجرب لاعبو Clash of Clans بفارغ الصبر معدات البطل منذ طرحها في ديسمبر 2023. توفر هذه العناصر القابلة للتخصيص مزايا فريدة وأثارت مناقشات بين مجتمع الألعاب. في هذه المقالة، سنقوم بتصنيف معدات البطل المتوفرة في Clash of Clans بناءً على فعاليتها وتعدد استخداماتها.

ملحوظة: هذا التصنيف يمثل الآراء الشخصية للكاتب وقد يكون ذاتيًا.

15) الدمية البربرية (الملك البربري)

الدمية البربرية، على الرغم من أنها توفر تجديدًا صحيًا وتعزيزًا لنقاط الإصابة، إلا أنها تفشل بسبب عدم تناسق ظهور البرابرة والفعالية العامة المحدودة.

14) دمية آرتشر (ملكة آرتشر)

تقدم دمية آرتشر قدرات كلاسيكية وتجديدًا فوريًا للصحة، ولكنها يمكن أن تختفي بسرعة ضد الدفاعات القوية مثل Scattershots. تتفوق عليه الخيارات الأخرى في Clash of Clans.

13) جوهرة الحياة (الآمر الكبير)

على الرغم من منح زيادة كبيرة في نقطة الإصابة إلى Grand Warden، إلا أن تعزيز DPS المحدود يجعل جوهرة الحياة أقل فعالية ضد دفاعات معينة.

12) أحذية الزلزال (الملك البربري)

في حين أن أحذية الزلازل يمكن أن تدمر الجدران، فإن استخدامها لمرة واحدة وتطبيقها المحدود يحد من تنوعها. يعد تحديد المواقع الإستراتيجية أمرًا بالغ الأهمية، مما يجعلها معدات بطل ظرفية.

11) السهم العملاق (الملكة آرتشر)

يوفر السهم العملاق تعزيزًا إحصائيًا كبيرًا ويمكنه إلحاق أضرار جسيمة، لكن طبيعته الظرفية تتطلب نشرًا دقيقًا ومستويات عالية من المهارة.

10) قارورة الغضب (الملك البربري)

توفر قارورة الغضب تعزيزًا للضرر وزيادة السرعة وتجديد الصحة، مما يعزز فعالية الملك البربري في المعارك. ومع ذلك، فهو ظرفي ويواجه منافسة من خيارات أكثر تنوعًا.

9) جوهرة الغضب (الآمر الكبير)

على الرغم من أنها توفر تعزيزًا كبيرًا للضرر لـ Grand Warden، إلا أن تطبيقها على هدف واحد يحد من فعاليتها مقارنة بتعويذات الغضب التقليدية.

8) الدمية العلاجية (الملكة آرتشر)

تعمل الدمية العلاجية على تعزيز نقاط إصابة ملكة السهام وتوفر المعالجين، لكن فعاليتها تعتمد على ظروف غارة محددة، مما يحد من تعدد استخداماتها.

7) الجوهرة الملكية (البطل الملكي)

تعمل الجوهرة الملكية على تحسين نقاط الإصابة ونقاط الإصابة للبطل الملكي، مع ميزة إضافية تتمثل في العلاج الاستثنائي عند التنشيط. ومع ذلك، توجد خيارات أكثر تنوعًا عالميًا.

6) البحث عن الدرع (البطل الملكي)

يسمح Seeking Shield للاعبين بالقضاء بشكل انتقائي على الدفاعات، مما يساعد في التخطيط للغارة. يرجع وضعها في المركز السادس إلى توفر خيارات أفضل.

5) فامب ستاش (الملك البربري)

يوفر Vamp Stache شفاءً مذهلاً وتعزيزات في سرعة الهجوم، مما يجعل الملك البربري مكتفيًا ذاتيًا. إن تآزرها يميزها عن غيرها من المعدات.

كلمات أخيرة

يعد اختيار معدات البطل المناسبة في Clash of Clans أمرًا بالغ الأهمية للنجاح في الغارات. في حين أن هذا التصنيف يوفر نظرة ثاقبة حول فعاليتها، إلا أن أسلوب اللعب الشخصي والاستراتيجية يجب أن يحددا الاختيار في النهاية.