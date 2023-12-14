مدينة كوربوس كريستي تراقب مستويات المياه لقيود المرحلة الثانية المحتملة

تراقب مدينة كوربوس كريستي مستويات المياه عن كثب وتدرس تنفيذ قيود المياه في المرحلة الثانية بسبب انخفاض منسوب المياه. صرح درو مولي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة Corpus Christi Water، أن المدينة لم تشهد قيود المياه في المرحلة الثانية منذ تسع سنوات. شوهد هذا المستوى من القيود آخر مرة في عام 2 عندما كانت مستويات الخزان عند مستوى منخفض بلغ 2 بالمائة.

وحذرت دورينا مورجوليت، أستاذة الهيدروجيولوجيا من جامعة تكساس إيه آند إم-كوربوس كريستي، من أن الانخفاض المستمر في مستويات المياه قد يكون له عواقب سلبية على البيئة. يمكن أن يؤدي نقص المياه لتخفيف الملوثات والملوثات إلى تعزيز نمو الطحالب وازدهار الطحالب. وشدد مورغوليت على أن جهود الحفاظ على المياه يجب أن تكون مسؤولية جماعية، ليس فقط بالنسبة للسكان ولكن أيضًا لمستخدمي المياه الأكبر حجمًا.

إذا تم تنفيذ قيود المرحلة الثانية على المياه، فسيحتاج سكان كوربوس كريستي إلى تعديل ممارسات الحفاظ على المياه الخاصة بهم. حاليًا، بموجب المرحلة الأولى من قيود المياه، يُسمح للمقيمين بسقي مروجهم وحدائقهم مرة واحدة في الأسبوع. ومع ذلك، إذا حدثت المرحلة الثانية، فلن يُسمح بالسقي بالخارج إلا كل أسبوعين.

قد يواجه منتهكو القيود المفروضة على المياه غرامات تصل إلى 500 دولار. وتشجع المدينة السكان على الاهتمام باستخدامهم للمياه والامتثال للقيود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

مع استمرار مدينة كوربوس كريستي في مراقبة الوضع، سيتم توفير التحديثات فيما يتعلق بمستويات المياه وأي تنفيذ محتمل لقيود المياه في المرحلة الثانية. ومن المهم أن يظل السكان على اطلاع وأن يكيفوا استخداماتهم للمياه وفقًا لذلك لضمان الحفاظ على المياه للأجيال القادمة.