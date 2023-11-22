أداء جديد ومحسن: المدن: تأخر خارطة طريق التوسعة Skylines II لإجراء التحسينات

أعلنت لعبة Cities: Skylines II، لعبة محاكاة بناء المدن المحبوبة التي طورتها شركة Colossal Order، عن تأخير في خريطة طريق التوسعة الخاصة بها. استجابةً لتعليقات اللاعبين حول مشكلات الأداء في إصدار الكمبيوتر الشخصي وقرار تأجيل إصدار وحدة التحكم حتى عام 2024، قرر فريق التطوير إعطاء الأولوية للأداء الأكثر شمولاً وإصلاحات الأخطاء قبل طرح محتوى جديد. أعربت الرئيسة التنفيذية مارينا هاليكاينن عن اعتذارها عن التأخير في منشور مدونة مؤخرًا، مؤكدة على أهمية ضمان أساس متين قبل إضافة ميزات جديدة.

تم تأجيل محتوى بطاقة التوسيع للعبة Cities: Skylines II بمقدار الربع. ستصل الآن حزمة أصول Beach Properties، التي كان من المقرر إطلاقها في الربع الأخير من عام 4، في الربع الأول من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة جدولة حزم منشئي Modern Architecture وUrban Promenades، التي كان من المقرر إطلاقها في الربع الأول من عام 1، في الربع الثاني من عام 2024. ستشهد محطات راديو الروك أيضًا تأخيرات، مع تواريخ إصدار الربع الأول والربع الثاني من عام 1، على التوالي. ومع ذلك، تظل توسعة Bridges & Ports على المسار الصحيح لإصدارها في الربع الثاني من عام 2024.

ينبع التركيز على الأداء وإصلاحات الأخطاء من الالتزام بمعالجة المخاوف التي أثارها مجتمع اللاعبين. وأوضح الرئيس التنفيذي هاليكاينن أن فريق التطوير يخصص الوقت لحل المشكلات الأكثر تعقيدًا بعد معالجة الإصلاحات السريعة. يعمل الفريق حاليًا على تحسين أداء وحدة معالجة الرسومات من خلال تعديلات التفاصيل الرسومية وسينتقل بعد ذلك إلى تحسينات وحدة المعالجة المركزية لإصلاحات التلعثم. إنهم يقومون بمراجعة تقارير الأخطاء من اللاعبين بشكل نشط، حيث تم بالفعل تحديد 100 مشكلة قابلة للتكرار و100 تقرير آخر يخضع لمزيد من التحقيق.

في الفترة التي سبقت إطلاق اللعبة، قامت شركة Colossal Order والناشر Paradox Interactive برفع الحد الأدنى والمواصفات الموصى بها، مع الاعتراف بأنهم لم يحققوا المعايير المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك، قرروا المضي قدمًا في الإصدار كما هو مخطط له. ومع ذلك، عند الإصدار، أعرب المعجبون عن خيبة أملهم إزاء الأداء، مستشهدين بالأخطاء ونقص التحسين، حتى على الأجهزة المتطورة.

على الرغم من النكسة الأولية، تلتزم Colossal Order بتحسين استقرار اللعبة. بمجرد معالجة مشكلات الأداء في إصدار الكمبيوتر الشخصي، سيحولون تركيزهم إلى إصدار وحدة التحكم ومحتوى المحتوى القابل للتنزيل (DLC). من الواضح أن فريق التطوير مصمم على تزويد اللاعبين بتجربة محسنة وممتعة بينما يواصلون العمل بجد لإتقان Cities: Skylines II.

الأسئلة الشائعة

س: لماذا تأخرت خريطة الطريق التوسعية للعبة Cities: Skylines II؟

ج: قرر فريق التطوير إعطاء الأولوية للأداء وإصلاحات الأخطاء بناءً على تعليقات اللاعبين حول أداء إصدار الكمبيوتر الشخصي وتأجيل إصدار وحدة التحكم.

س: ما هو المحتوى الموجود في بطاقة التوسيع الذي تأثر بالتأخير؟

ج: ستشهد حزمة أصول Beach Properties وحزم منشئي Modern Architecture وUrban Promenades ومحطات الراديو Deluxe Relax وSoft Rock تأخيرات في تواريخ إصدارها.

س: ما هي القضايا التي يركز عليها فريق التطوير خلال هذا التأخير؟

ج: يركز الفريق على حل الأخطاء المعقدة وتحسين الأداء، بدءًا من التعديلات الرسومية لأداء وحدة معالجة الرسومات ومتابعة تحسينات وحدة المعالجة المركزية لإصلاحات التلعثم.

س: هل سيؤثر التأخير على إصدار توسعة الجسور والموانئ؟

ج: لا، تظل توسعة الجسور والموانئ في الموعد المحدد لإصدارها في الربع الثاني من عام 2.

س: ما هي خطة الفريق بعد معالجة مشكلات الأداء في إصدار الكمبيوتر الشخصي؟

ج: بعد تحسين الاستقرار في إصدار الكمبيوتر الشخصي، سيحول الفريق تركيزه إلى إصدار وحدة التحكم ومحتوى المحتوى القابل للتنزيل (DLC).