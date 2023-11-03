أحدث الإصلاح العاجل للمدن: Skylines 2 يعزز الأداء ويصلح الأخطاء

المدن: Skylines 2، لعبة بناء المدن الشهيرة التي طورتها شركة Colossal Order، تلقت إصلاحًا جديدًا يهدف إلى تحسين الأداء العام على جهاز الكمبيوتر وحل العديد من الأخطاء. بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة إعلان إذاعي "مسيء" داخل اللعبة لمعالجة المخاوف التي أثارها المجتمع.

أحد التحسينات المهمة التي تم تقديمها في الإصلاح العاجل هو تقليل دقة نسيج الشخصية للمواطنين الرقميين في اللعبة. تم اكتشاف أن زخارف الأحرف الكبيرة بشكل غير ضروري تؤثر سلبًا على الأداء. بينما استجاب المطورون في البداية للادعاءات المنتشرة حول تقديم الأسنان الفردية، فقد أقروا بأن النماذج المدنية كانت لديها مشكلات تتعلق بمستوى التفاصيل (LOD).

لتحسين الأداء بشكل أكبر، يتضمن الإصلاح العاجل تعديلات على الإضاءة وتغييرات في أولويات عرض الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة المشاكل المختلفة التي تؤثر على اقتصاد المحاكاة والشركات والمرافق العامة. على سبيل المثال، لن تقوم الشركات بعد الآن بطلب الموارد إذا لم يكن لديها مساحة تخزين كافية، وتم إصلاح الخلل الذي يمنع استهلاك أصول معينة.

انتهز Colossal Order أيضًا الفرصة لإزالة إعلان من محطات الراديو داخل اللعبة يحاكي المؤثرات الصوتية لشخص يعاني من نوبة صرع. جاء هذا القرار بعد أن أعرب المجتمع عن مخاوفه بشأن المحتوى المسيء.

يجب على اللاعبين ملاحظة أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في ملفات الحفظ الموجودة. يقدم الإصلاح العاجل العديد من التحسينات التي من شأنها تحسين تجربة اللعب لعشاق Cities: Skylines 2.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي التحسينات التي تم إجراؤها في الإصلاح العاجل؟

ج: يعمل الإصلاح العاجل على تحسين الأداء العام، وحل الأخطاء، وتحسين الإضاءة، ومعالجة المشكلات في اقتصاد اللعبة، والأعمال التجارية، والمرافق العامة.

س: لماذا تمت إزالة إعلان من محطات الراديو داخل اللعبة؟

ج: تمت إزالة الإعلان بسبب المخاوف التي أثارها المجتمع بشأن محتواه المسيء.

س: كم من الوقت سيستغرق تفعيل الإصلاحات في ملفات الحفظ الموجودة؟

ج: قد يستغرق تطبيق الإصلاحات على ملفات الحفظ الموجودة بعض الوقت.