تطلق Cisco تصحيحات للثغرات الأمنية الحرجة في منصة BroadWorks

أعلنت شركة Cisco عن إصدار تصحيحات لثغرة أمنية بالغة الخطورة في منصة تسليم التطبيقات BroadWorks ومنصة خدمات BroadWorks Xtended. تؤثر الثغرة الأمنية، التي تم تتبعها بالرقم CVE-2023-20238، على نظام الاتصال والتعاون في BroadWorks وترتبط بتنفيذ تسجيل الدخول الموحد (SSO). يمكن للمهاجمين عن بعد وغير المصادق عليهم استغلال هذه الثغرة الأمنية لتزوير بيانات الاعتماد والوصول إلى الأنظمة المتأثرة.

تنشأ الثغرة الأمنية من الطريقة المستخدمة للتحقق من صحة رموز الدخول الموحد (SSO). إذا تم استغلالها بنجاح، يمكن للمهاجم ارتكاب عمليات احتيال أو تنفيذ أوامر على مستوى امتياز الحساب المزور. توضح Cisco أن المهاجم يحتاج إلى معرف مستخدم صالح مرتبط بنظام BroadWorks المتأثر لتنفيذ الهجوم. وعلى الرغم من هذا المطلب، فإن الثغرة الأمنية حصلت على درجة CVSS تبلغ 10.0.

تتضمن إصدارات BroadWorks المتأثرة AuthenticationService، وBWCallCenter، وBWReceptionist، وCustomMediaFilesRetrieval، وModeratorClientApp، وPublicECLQuery، وPublicReporting، وUCAPI، وXsi-Actions، وXsi-Events، وXsi-MMTel، وXsi-VTR. تمت معالجة الثغرة الأمنية من خلال إصدار Cisco BroadWorks Application Delivery Platform وBroadWorks Xtend Services Platform الإصدار AP.platform.23.0.1075.ap385341، إلى جانب الإصدارين المستقلين 2023.06_1.333 و2023.07_1.332.

بالإضافة إلى هذه الثغرة الأمنية الخطيرة، أصدرت Cisco أيضًا تصحيحات لثغرة أمنية شديدة الخطورة لرفض الخدمة (DoS) في محرك خدمات الهوية (ISE). تم تتبع هذه الثغرة الأمنية باسم CVE-2023-20243، وهي خاصة ببعض طلبات محاسبة RADIUS التي لم تتم معالجتها بشكل صحيح. يمكن للمهاجم استغلال هذا الخلل للتسبب في إعادة تشغيل عملية RADIUS، مما يمنع المستخدم من الوصول إلى الشبكة أو الخدمة. تؤثر الثغرة الأمنية فقط على إصدارات Cisco ISE 3.1 و3.2، وقد تم حلها من خلال إصدار إصدارات Cisco ISE 3.1P7 و3.2P3.

ذكرت شركة Cisco أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه تم استغلال أي من هاتين الثغرات الأمنية في هجمات ضارة. ومع ذلك، يُنصح المستخدمون بشدة بتطبيق التصحيحات اللازمة لضمان أمان أنظمتهم.

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مصادر:

- استشارات سيسكو

– صفحة أمان منتج Cisco