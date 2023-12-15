ملخص: مع ظهور تقارير عن حيوان غامض يرهب دجاج الرجل في كلوفيس، كاليفورنيا، ظهرت تكهنات حول وجود المخلوق الأسطوري، تشوباكابرا. ومع ذلك، حدد الخبراء الحيوان على أنه ذئب صغير يعاني من الجرب الشديد. تنص رعاية الحياة البرية في جنوب كاليفورنيا على أن ذئاب القيوط التي تتمتع بجهاز مناعي سليم تكون عادةً قادرة على مقاومة الجرب. وتحذر إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا من الاقتراب من مثل هذه الحيوانات، مشددة على ضرورة الحفاظ على الحيوانات البرية. تتخذ منظمات إنقاذ الحيوانات المحلية إجراءات للقبض على الذئب المصاب وعلاجه، بهدف تخفيف معاناته وتثقيف المجتمع حول العلاج والوقاية من الجرب. يعد انتشار الجرب في ذئاب القيوط في الوادي الأوسط مصدر قلق متزايد، مما دفع السلطات إلى حث السكان على الإبلاغ عن رؤية حيوانات مصابة.

تنشأ مخاوف بشأن ذئاب القيوط المصابة بالجرب في كلوفيس

في الأيام الأخيرة، أصيب سكان كلوفيس، كاليفورنيا، بمخلوق غامض يعيث فسادا في مزارع الدواجن المحلية. تكهن بعض أفراد المجتمع بأن هذا قد يكون تشوباكابرا سيئ السمعة، وهو مخلوق أسطوري يمتص الدماء. ومع ذلك، فقد سلط الخبراء الضوء على الطبيعة الحقيقية للحيوان المعني، فهو ذئب صغير يعاني من حالة شديدة من الجرب.

الجرب هو حالة تسببها العث الطفيلية التي تتواجد على الحيوان المضيف، مما يؤدي تدريجياً إلى فقدان الفراء من خلال اللدغات وغيرها من الوسائل. يوضح بيتر تيرا، مسؤول الإعلام في إدارة الأسماك والحياة البرية بكاليفورنيا، أن الحيوان المصاب يبدو قبيح المنظر ويعاني من إجهاد كبير. يبدو أن هذا الذئب على وجه الخصوص لديه جهاز مناعة ضعيف، مما يجعله عرضة للجرب الشديد الذي يغطي جسمه.

تحث السلطات على توخي الحذر وعدم تشجيع الاقتراب من الحيوانات البرية، بما في ذلك الذئاب المصابة. الهدف هو الحفاظ على السلوكيات الطبيعية لهذه المخلوقات ومنع الصراعات بين البشر والحياة البرية. اتخذت منظمات إنقاذ الحيوانات المحلية، مثل Pinky Paws Search and Rescue، زمام المبادرة للقبض على الذئب المصاب وعلاجه. ويؤكد كريستل وودوارد، مؤسس المنظمة، على أهمية ضمان العلاج المناسب ومراقبة تقدم الحيوان.

تواجه منطقة سنترال فالي في كاليفورنيا مشكلة متزايدة تتمثل في ذئاب القيوط المصابة بالجرب. نظرًا لانتشار هذه الحالة، نحث السكان على الإبلاغ عن أي مشاهدة لحيوانات مصابة إلى مكتب فريسنو التابع لإدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا على الرقم (559) 243-4005.

ومن الأهمية بمكان معالجة معاناة هذه الحيوانات وتثقيف الجمهور حول علاج الجرب والوقاية منه. كل مخلوق يستحق فرصة ليعيش حياة صحية وخالية من الألم.