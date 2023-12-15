اللصوص يفسدون روح العطلة في حي مقاطعة ريفرسايد

يشعر السكان في أحد أحياء وادي مورينو بالإحباط والانتهاكات بعد أن استهدف اللصوص منازلهم وسرقوا زينة عيد الميلاد الكبيرة باهظة الثمن. وتم تسجيل الحادثة، التي وقعت في الأول من ديسمبر/كانون الأول، عبر كاميرات المراقبة المملوكة لألكسندرا فالكون وجيرانها.

تُظهر اللقطات اثنين على الأقل من المشتبه بهم يتعدون على الممتلكات ويفصلون المطاطية المزخرفة من أسلاك التمديد الخاصة بهم. وكانت زخارف فالكون رودولف الرنة وسانتا كلوز من بين الأشياء المسروقة. تم القبض على اللصوص وهم يسيرون بهدوء حاملين الزخارف المسروقة وأيديهم مملوءة بغنائم جريمتهم.

وعبرت آشلي ويفر، وهي ضحية أخرى للسرقة، عن حزنها خاصة مع حلول موسم الأعياد. استثمرت ويفر، التي انتقلت مؤخرًا إلى الحي، في شراء سانتا عملاق قابل للنفخ وحيوان الرنة لتزيين فناء منزلها الأمامي. كان عليها أن تلجأ إلى إزالة زخرفة كبيرة أخرى، وعمود إنارة بطول 8 أقدام، وتخزينه بأمان في مرآبها.

أثارت السرقة المستهدفة غضب سكان الحي، حيث أكد ويفر على العمل الجاد والتكلفة التي ينطوي عليها الحصول على هذه الديكورات. على الرغم من النكسة، تظل فالكون مصممة على عدم السماح للصوص بإضعاف روح العطلة الخاصة بها. لقد اشترت زخرفة جديدة للعشب وشاركت قرارها بمواصلة الاحتفال بالموسم بفرح.

كان الضحايا يراقبون منصات إعادة البيع عبر الإنترنت على أمل اكتشاف ديكوراتهم المسروقة والقبض على المشتبه بهم وهم يبيعونها.

ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير للجميع بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم خلال موسم العطلات. ومن المؤسف أن بعض الأفراد يختارون إفساد الروح الاحتفالية من خلال الانخراط في أنشطة إجرامية. ومع ذلك، فإن المرونة والتصميم اللذين أبدتهما فالكون وجيرانها يظهران أن المعنى الحقيقي لعيد الميلاد لا يمكن أن يطغى عليه مثل هذه أعمال السرقة.