يطالب الآباء بالشفافية من المنطقة التعليمية بعد أن شاركت ابنتهم السرير مع طالب متحول جنسيًا

أعرب أولياء الأمور في ولاية كولورادو عن مخاوفهم وطالبوا المنطقة التعليمية بالشفافية بعد أن تم تكليف ابنتهم البالغة من العمر XNUMX عامًا بمشاركة السرير مع طالب متحول جنسيًا دون علمهم. اكتشف الوالدان، جو وسيرينا وايلز، الحادثة بعد أن أبلغتهما ابنتهما خلال رحلة مدرسية ليلية. ردًا على ذلك، أرسلت المجموعة القانونية المسيحية، تحالف الدفاع عن الحرية (ADF)، خطاب طلب إلى المدارس العامة في مقاطعة جيفرسون، زاعمة أن سياساتها تنتهك حقوق الوالدين وخصوصية الطلاب.

وفقًا لـ ADF، فشلت المنطقة في إبلاغ الوالدين أو ابنتهما بترتيبات مشاركة الغرفة مع ذكر بيولوجي يعرف بأنه فتاة. وأبدت الابنة انزعاجها من الوضع، مما دفع والدتها للتدخل. ومع ذلك، استغرق الأمر طلبات متعددة ومشاركة الوالدين لنقل ابنتهما في النهاية إلى غرفة أخرى. زعم ADF أيضًا أن المنطقة أمرت الطلاب المشاركين بالكذب بشأن سبب تغيير الغرفة، مستشهدة بسياسة المنطقة المتمثلة في إيواء الطلاب على أساس الهوية الجنسية مع إخفاء هذه المعلومات عن أولياء الأمور والطلاب الآخرين.

يسلط الحادث الضوء على الجدل الدائر حول سياسات المتحولين جنسياً في المدارس. يرى البعض أن حقوق الوالدين يجب أن تكون لها الأسبقية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم وخصوصيتهم. وشددت مستشارة ADF الكبرى كيت أندرسون على أهمية قيام المدارس بتوفير معلومات دقيقة لأولياء الأمور، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة بما يحقق مصلحة أطفالهم.

واجهت المناطق التعليمية في جميع أنحاء البلاد خلافات وتحديات قانونية فيما يتعلق بالطلاب المتحولين جنسياً وحقوقهم. ويبقى أن نرى كيف ستستجيب المدارس العامة في مقاطعة جيفرسون لرسالة الطلب والمخاوف التي أثارها أولياء الأمور. من المرجح أن تكون الشفافية والحوار المفتوح بين المدارس وأولياء الأمور أمرًا أساسيًا في معالجة هذه القضايا وإيجاد أرضية مشتركة.