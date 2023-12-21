جولدن جلوب تكافح من أجل العثور على مضيف للحفل القادم

يواجه حفل توزيع جوائز غولدن غلوب أزمة مضيفة حيث يكافح للعثور على شخص يرغب في تولي هذا الدور في الحفل القادم. وفقًا للمصادر، رفضت العديد من الأسماء البارزة، بما في ذلك كريس روك، عروضًا لاستضافة الحدث. وحضر روك، الذي سبق له أن استضاف حفل توزيع جوائز الأوسكار، آخر مرة حضر فيها حفل توزيع جوائز كبير في عام 2022، ومن المتوقع أن يكون مرشحًا لجائزة جولدن جلوب هذا العام.

لقد أثبت البحث عن مضيف أنه أمر صعب، حيث أن المرشحين المحتملين الآخرين يرفضون هذه الفرصة. تم الاتصال بـ Ali Wong، المعروفة بأدائها في مسلسل Netflix "Beef"، لدور الاستضافة لكنها رفضت. كما رفض ويل أرنيت وشون هايز وجيسون بيتمان، الذين شاركوا في استضافة البودكاست "SmartLess"، عرضًا مشتركًا لإدارة الحفل.

لو وافق الثلاثي، لكانت هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود التي يكون فيها حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ثلاثة مضيفين. ومع ذلك، فإن فرص عودة المضيفتين السابقتين المفضلتين لدى المعجبين، إيمي بوهلر وتينا فاي، إلى المضيفة مرة أخرى ضئيلة، حيث صرحا سابقًا أنهما انتهيا من الحفلة.

لدى Golden Globes تاريخ من عدم وجود مضيف، ولكن وجود مضيف واحد أو اثنين يميل إلى إثارة المزيد من الإثارة والمناقشات. ويبقى أن نرى من سيتولى في النهاية مهمة استضافة حفل توزيع الجوائز المرموق. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ترشيحات جوائز غولدن غلوب قريباً، وما زال البحث مستمراً عن مقدم الحفل.