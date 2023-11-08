نقدم لكم تشومبي: مغامرة موسيقية في انتظاركم!

هل أنت مستعد لرحلة إلى العالم السحري لتصميم الصوت؟ تعرف على Chompi، الآلة الموسيقية الشريطية الغريبة التي من المؤكد أنها ستأسر حواسك. على الرغم من أن سعر Chompi قد يصل إلى 599 دولارًا باهظًا، إلا أنه يقدم تجربة موسيقية فريدة ومثيرة لا مثيل لها.

تم إنشاء Chompi بواسطة فريق من الأفراد الموهوبين، بما في ذلك المعلمين والموسيقيين وشركاء المجتمع ومصممي الجرافيك والصوت، وهو عمل حب. سواء كنت موسيقيًا متمرسًا أو بدأت رحلتك الصوتية للتو، فسيصبح هذا الجهاز سريعًا رفيقك المفضل الجديد.

تتميز Chompi بأربعة أوضاع تشغيل متميزة، يقدم كل منها مجموعة مختلفة من الميزات. من وضع CHOMPI المميز، مع محرك تصميم الصوت الفريد الذي يثير إبداعك، إلى وضع JAMMI، قاعدة العمليات لوظائف Chompi الأساسية، توفر هذه الآلة تنوعًا ومرونة.

في وضع CHOMPI، أطلق العنان لخيالك أثناء استخدام الميكروفون الموجود على اللوحة لالتقاط الأصوات من بيئتك أو أخذ عينات من المصادر الخارجية المفضلة لديك من خلال إدخال خط الاستريو. يتيح لك وضع JAMMI تشغيل عينة واحدة بشكل لوني، مما يؤدي إلى إنشاء ألحان وطبقات ساحرة يمكن أداؤها في الحلقة.

مع وضع CUBBI، يمكنك الوصول إلى 24 عينة فردية، مما يجعلها مثالية لأداء عينات الإيقاع أو إعادة تشكيل الحلقات وتخزينها. وإذا كنت ترغب في الحصول على أصوات موالفة خارجية، فإن وضع MIDI يتيح لك تبديل محرك أخذ العينات الداخلي بصوت موالفة خارجي عبر التحكم في MIDI، مما يوفر إمكانيات لا حصر لها للإبداع.

في حين أن حملة Kickstarter الخاصة بـ Chompi قد تنتهي، فلا تقلق! لا يزال بإمكانك الانضمام إلى قائمة الانتظار لتأمين Chompi الخاص بك والبدء في مغامرة موسيقية لن تنساها أبدًا.

إذًا، هل أنت مستعد لاستكشاف أعماق تصميم الصوت؟ Chompi هنا لإرشادك في كل خطوة على الطريق، وفتح إمكانيات صوتية جديدة وإطلاق العنان لعبقريتك الموسيقية الداخلية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كم تكلفة تشومبي؟

سعر Chompi هو 599 دولارًا.

2. هل يمكنني استخدام Chompi إذا كنت جديدًا في الموسيقى؟

قطعاً! تم تصميم Chompi لكل من الموسيقيين ذوي الخبرة والمبتدئين الذين يشرعون في رحلتهم الصوتية.

3. ما هي طرق التشغيل المختلفة في Chompi؟

يقدم Chompi أربعة أوضاع للتشغيل: وضع CHOMPI، وضع JAMMI، وضع CUBBI، ووضع MIDI. يوفر كل وضع مجموعة فريدة من الميزات والإمكانيات للتعبير الإبداعي.

4. كيف يمكنني الحصول على Chompi الخاص بي؟

على الرغم من انتهاء حملة Kickstarter الخاصة بـ Chompi، إلا أنه لا يزال بإمكانك الانضمام إلى قائمة الانتظار لتأمين Chompi الخاص بك. قم بزيارة [أدخل رابط الموقع] للتسجيل وتبقى على اطلاع دائم بتوفر المعلومات.

5. هل يمكنني استخدام الأصوات الخارجية مع Chompi؟

نعم! يتيح لك وضع MIDI الخاص بـ Chompi تبديل محرك أخذ العينات الداخلي بصوت موالفة خارجي باستخدام التحكم MIDI، مما يمنحك المزيد من التنوع في عملية صنع الموسيقى الخاصة بك.