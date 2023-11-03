يكشف معالج Snapdragon 8 Gen 3 الرائد الجديد لهاتف Galaxy عن اختلافات مثيرة للاهتمام

وفقا للمعلومات الأخيرة التي قدمها Yogesh Brar، فيبدو أن معالج التطبيقات الرائد الجديد Snapdragon 8 Gen 3 (AP) من Qualcomm سيكون له إصدار خاص مصمم خصيصًا لهواتف Galaxy من سامسونج. يدعي Brar أن Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy، الذي يحمل الاسم الرمزي SM8650-AC، سيحتوي على تكوين ثماني النواة بمواصفات محسنة مقارنة بالمتغير غير التابع لـ Galaxy.

سيتضمن Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy نواة وحدة المعالجة المركزية Prime Cortex-X4 التي تعمل بسرعة 3.4 جيجا هرتز. في المقابل، فإن الإصدار غير التابع لشركة Galaxy من الشريحة، والذي يحمل الاسم الرمزي SM8650-AB، سيكون له سرعة ساعة أقل قليلاً تبلغ 3.3 جيجا هرتز للنواة Prime. تشير عملية رفع تردد التشغيل هذه إلى إمكانات أداء محسنة لطرز Galaxy المدعومة بهذه الشريحة.

علاوة على ذلك، سيتم تقليل سرعة أداء نوى وحدة المعالجة المركزية Cortex-A720 في معالج Snapdragon 8 Gen 3 لهاتف Galaxy عند 3.15 جيجا هرتز/2.96 جيجا هرتز، مقارنة بـ 3.2 جيجا هرتز/3 جيجا هرتز في الإصدار غير التابع لـ Galaxy. وبالمثل، ستعمل نوى وحدة المعالجة المركزية Efficiency Cortex-A520 بسرعة 2.27 جيجا هرتز، وهو أعلى قليلاً من 2.3 جيجا هرتز على مجموعة الشرائح غير التابعة لشركة Galaxy.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر برار أن Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy سيتضمن وحدة معالجة رسومات فيركلوكيد لتوفير وظائف الذكاء الاصطناعي المحسنة. في حين أن السبب وراء قرار كوالكوم بتقديم هذه الإصدارات لا يزال غير واضح، فمن الواضح أنهم يسعون إلى تحسين الأداء لسلسلة Galaxy من سامسونج.

تشير الشائعات إلى أن هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24+ القادمين سيحتويان على مجموعة شرائح Exynos 2400 الخاصة بشركة سامسونج في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة والصين. وفي تلك الأسواق، سيعمل معالج Snapdragon 8 Gen 3 لهواتف Galaxy على تشغيل هذه الهواتف الذكية. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يستخدم هاتف Galaxy S24 Ultra من الدرجة الأولى معالج Snapdragon 8 Gen 3 حصريًا لشرائح Galaxy على مستوى العالم.

يدل طرح شريحة Snapdragon 8 Gen 3 المخصصة لأجهزة سامسونج الرائدة على الشراكة الوثيقة بين Qualcomm وSamsung، والتي تهدف إلى تقديم أداء وقدرات استثنائية للمستخدمين.

ما هي شرائح Snapdragon 8 Gen 3؟

Snapdragon 8 Gen 3 هو معالج التطبيقات الرائد (AP) من Qualcomm المصمم لتشغيل موديلات Android عالية الجودة للعام المقبل.

ما الفرق بين Snapdragon 8 Gen 3 لجهاز Galaxy والإصدار غير التابع لـ Galaxy؟

يتميز Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy بنواة Prime مع زيادة سرعة التشغيل، ونواة أداء وكفاءة منخفضة السرعة، ووحدة معالجة رسومات مع زيادة سرعة التشغيل لتحسين أداء الذكاء الاصطناعي.

ما هي هواتف سامسونج الذكية التي ستستخدم Snapdragon 8 Gen 3 لشريحة Galaxy؟

في الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن يتم تجهيز هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24+ بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 لمجموعة شرائح Galaxy. سيستخدم Galaxy S24 Ultra هذه الشرائح في جميع أنحاء العالم.