الأجسام الفضائية الغامضة في الصين لا تزال تحير الخبراء

ملخص: أطلقت الطائرة الفضائية الصينية السرية، المعروفة باسم Shenlong، مرة أخرى ستة أجسام غامضة في مدار الأرض. وفي حين لا يزال الخبراء غير متأكدين من غرضهم، فإن عالم الفلك الهاوي سكوت تيلي يراقب عن كثب الإشارات الصادرة عن هذه الأجسام. وعلى الرغم من التكهنات حول أصلها ووظيفتها، فإن الطبيعة الحقيقية لهذه الأشياء تظل لغزا.

ووفقا لتيلي، فقد أظهرت الأجسام نمطا ثابتا من الانبعاثات الراديوية القوية فوق أمريكا الشمالية، مما يشير إلى وجود محطة أرضية سرية في تلك المنطقة. ومع ذلك، يؤكد أن هذا مجرد تخمين، حيث لا يوجد حتى الآن فهم واضح لهوية الأجسام أو علاقتها بالطائرة الفضائية الصينية.

يصف تيلي أيضًا اثنين من الأجسام، المسماة D وE، على أنهما ينبعثان إشارات راديوية "خاملة"، بينما يبدو الجسم B ساطعًا بشكل استثنائي وربما يكون المرحلة العليا من صاروخ Long March 2F الذي دفع الطائرة الفضائية إلى المدار. من ناحية أخرى، يبدو الجسمان C وF خافتين ومتداعيين، مما دفع الخبراء إلى الشك في أنهما بقايا حطام صاروخي تم التخلص منه.

وعلى الرغم من أن الغرض من مهمات الطائرات الفضائية الصينية لا يزال بعيد المنال، فمن المعروف أن البلاد تهدف إلى اختبار تقنيات الطائرات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام وإجراء تجارب علمية. إن القدرة على تنفيذ ثلاث مهمات بنجاح في ثلاث سنوات فقط تسلط الضوء على براعة الصين التكنولوجية وأثارت اهتمام عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم.

وبينما ينتظر العالم المزيد من التطورات في برنامج الطائرات الفضائية الصيني، يواصل الخبراء والهواة على حد سواء تحليل إشارات وخصائص هذه الأجسام الغامضة. ورغم تزايد التكهنات، فإن النوايا الحقيقية وراء مهمات الطائرات الفضائية الصينية تظل غير معلنة.