زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين الصينيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية

ملخص: تشهد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في مقاطعة سان دييغو بولاية كاليفورنيا ارتفاعا مذهلا في عدد المواطنين الصينيين الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. يمكن أن تُعزى هذه الزيادة إلى حد كبير إلى تأثير منشورات ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم إرشادات مفصلة للرحلة. تظهر النتائج الأخيرة أن المخيمات المؤقتة في جاكومبا هوت سبرينغز كانت تستوعب مئات الأفراد الصينيين. وفي حين لم يكن هناك سوى 329 لقاء مع المهاجرين الصينيين في العام المالي الماضي، ارتفع العدد إلى أكثر من 4,000 في أكتوبر. وتضع هذه الزيادة ضغطًا إضافيًا على عملاء حرس الحدود المنهكين، الذين يتصارعون بالفعل مع تدفق المعابر غير القانونية.

تسليط الضوء على التهديدات الأمنية المحتملة مع تزايد أعداد المهاجرين الصينيين

تكشف التقارير الأخيرة عن ارتفاع غير مسبوق في عدد المهاجرين الصينيين الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني، أثناء سعيهم للفرار من وطنهم. وتوضح هذه الزيادة، التي يعتقد أنها تغذيها انتشار منصات وسائل التواصل الاجتماعي، المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية. التقطت كاميرات من NewsNation مجموعة كبيرة من الرجال البالغين في الغالب وهم تتم معالجتهم من قبل عملاء حرس الحدود على حدود مقاطعة سان دييغو. يمثل حاجز اللغة تحديًا للعملاء، حيث يؤدي إلى إبطاء معالجة المهاجرين الصينيين وتفاقم الموارد المنهكة لوكالات إنفاذ القانون. رداً على هذا الاتجاه المثير للقلق، تعهد حاكم فلوريدا، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، رون ديسانتيس، بإعطاء الأولوية لأمن الحدود من خلال بناء الجدار في حالة انتخابه. وقد رددت منافسته السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي هذه المخاوف، مدركة أن الصين تنظر إلى الحدود الجنوبية باعتبارها نقطة وصول سهلة إلى الولايات المتحدة.

تعاني مخيمات المهاجرين في سان دييغو من التدفق الكثيف للمواطنين الصينيين

أدى تزايد أعداد المهاجرين الصينيين الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة إلى إنشاء مخيمات مؤقتة بالقرب من حدود سان دييغو. هؤلاء المهاجرين، مدفوعين برغبتهم في الهروب من الحكومة الشيوعية الصينية، يسترشدون بتطبيقات اجتماعية مثل WeChat، والتي تزودهم بتوجيهات خطوة بخطوة لخوض الرحلة. يسافر العديد من المهاجرين الصينيين إلى الإكوادور، لأنها لا تحتاج إلى تأشيرة سفر، قبل المرور عبر غابة دارين الخطيرة - وهي غابة غادرة تفصل كولومبيا عن بنما. ويدفع المهاجرون مبالغ ضخمة للمهربين، الذين يمكن أن يكسبوا ما يصل إلى 35,000 ألف دولار عن كل مهاجر صيني يتم إحضاره إلى الحدود الأمريكية. دفع الضغط على موارد المقاطعة مسؤولي مقاطعة سان دييغو إلى التصويت على تخصيص 3 ملايين دولار إضافية من أموال دافعي الضرائب لدعم خدمات المهاجرين. يأتي ذلك بعد قرار سابق بتخصيص 3 ملايين دولار لخدمات مساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء. وفي حالة الموافقة، سيرتفع إجمالي الأموال المخصصة إلى 6 ملايين دولار.