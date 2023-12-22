قراصنة صينيون يستهدفون البنية التحتية الأمريكية الحيوية

استهدف قراصنة صينيون تابعون لجيش التحرير الشعبي (PLA) البنية التحتية الأمريكية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمياه وأنظمة الاتصالات وشبكات النقل، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وخبراء في أمن الصناعة. خلال العام الماضي، تسلل هؤلاء المتسللون إلى أنظمة الكمبيوتر لنحو عشرين كيانًا بالغ الأهمية، بهدف تطوير القدرة على التعطيل أو التسبب في الفوضى في حالة نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ.

ومن بين ضحايا هذه الاختراقات السيبرانية مرافق المياه في هاواي، وميناء رئيسي على الساحل الغربي، وخط أنابيب واحد على الأقل للنفط والغاز، وحتى مشغل شبكة الكهرباء في تكساس. ويشير اهتمام الجيش الصيني بهذه الأهداف إلى أنهم يريدون تعقيد الجهود الأمريكية لنقل القوات والمعدات إلى منطقة المحيط الهادئ في حالة نشوب صراع حول تايوان.

وفي حين لم يكن لأي من عمليات الاقتحام تأثير كبير على البنية التحتية الحيوية، إلا أن المتسللين الصينيين تمكنوا من اختراق أنظمة هذه الكيانات. تضمنت تكتيكاتهم استخدام أجهزة غير ضارة مثل أجهزة التوجيه المنزلية أو المكتبية لإخفاء مساراتهم وسرقة بيانات اعتماد الموظفين للوصول إليها في المستقبل. الهدف النهائي للقراصنة هو البقاء غير مكتشفين داخل البنية التحتية، وجمع المعلومات الاستخبارية والاستعداد لهجمات إلكترونية محتملة في المستقبل.

وقد اعترفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأهمية هذه الاختراقات السيبرانية. صرح براندون ويلز، المدير التنفيذي لـ CISA، أن "المحاولات الصينية لتعريض البنية التحتية الحيوية للخطر تهدف جزئيًا إلى الاستعداد لتعطيل أو تدمير تلك البنية التحتية الحيوية في حالة نشوب صراع"، مما يمثل تحولًا عن الأنشطة السيبرانية السابقة للصين التي ركزت بشكل أساسي على بشأن التجسس السياسي والاقتصادي.

تشكل هذه الحملة الإلكترونية المستمرة، المعروفة باسم فولت تايفون، تهديدًا كبيرًا للأمن القومي الأمريكي. وقد رفض القادة العسكريون الصينيون التواصل مع نظرائهم الأمريكيين لأكثر من عام، حتى مع تزايد اعتراض الطائرات المقاتلة الصينية لطائرات التجسس الأمريكية في غرب المحيط الهادئ. ولم يتفق الرئيس بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ إلا مؤخرًا على استعادة قنوات الاتصال.

مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، من الضروري للحكومة الأمريكية ومشغلي البنية التحتية الحيوية تعزيز تدابير الأمن السيبراني والحماية من التهديدات السيبرانية. إن اليقظة والتعاون والتقنيات الأمنية المتقدمة ضرورية للدفاع ضد التدخلات المستمرة والمستقبلية من قبل الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة.