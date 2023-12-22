الخطط جارية لخدمة السكك الحديدية للركاب بين شيكو وساكرامنتو

تكتسب خدمة السكك الحديدية الجديدة للركاب بين شيكو وساكرامنتو زخمًا، حيث من المتوقع أن يتم شراء ما يقرب من 600,000 رحلة سنويًا من قبل سكان الوادي الشمالي. ومن المقرر عقد ورشة عمل عامة عبر الإنترنت يوم الأربعاء لتقديم تحديث حول التقدم المحرز في الخطة. سيتم عرض تفاصيل مسودة الخطة الإستراتيجية لخدمة القطارات خلال ورشة العمل، وسيتم جمع الملاحظات. ومن المتوقع أن تبدأ فترة المراجعة العامة الرسمية للخطة في يناير.

إذا تمت الموافقة، فمن المتوقع أن تبدأ خدمة القطارات في يوليو 2031. ومع ذلك، قبل أن يحدث ذلك، ستكون هناك حاجة إلى الموافقات البيئية وتكلفة البناء المقدرة بما يصل إلى 530 مليون دولار لضمان جدوى المشروع.

كجزء من خطة North Valley Rail المقترحة، من المقرر أن تعمل أربعة قطارات يوميًا في كل اتجاه بين شيكو وساكرامنتو. من المقرر رحلتين متجهتين جنوبًا في الصباح ورحلتين متجهتين شمالًا في المساء لتلبية احتياجات الركاب المقيمين في الولاية الشمالية ولكنهم يعملون في سكرامنتو.

سيتضمن مسار القطار محطات توقف في جريدلي وماريسفيل وبحيرة بلوماس وناتوماس في الطريق إلى سكرامنتو. لتسهيل السفر بسلاسة، يتم أيضًا التخطيط لخدمات النقل المكوكية بين أوروفيل وجريدلي، وكذلك بين ناتوماس ومطار ساكرامنتو، بالتنسيق مع جدول القطارات.

بمجرد تشغيله، يُقدر وقت السفر من شيكو إلى ناتوماس بحوالي 70 دقيقة، في حين أن الرحلة إلى وسط مدينة ساكرامنتو ستستغرق حوالي 90 دقيقة.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات السفر المحلية، ستوفر القطارات الجديدة وصلات مريحة لسكان الولاية الشمالية الراغبين في السفر لمسافات أبعد. ومن خلال جداول زمنية متزامنة، يمكن للركاب الانتقال إلى القطارات الموجودة في ستوكتون والمتجهة نحو سان خوسيه والخليج الشرقي. علاوة على ذلك، فإن الاتصال في ميرسيد بمشروع السكك الحديدية عالية السرعة، قيد الإنشاء حاليًا، سيمكن المسافرين من الوصول إلى بيكرسفيلد.

يتوقع المدافعون عن السكك الحديدية أن ما يقرب من 592,100 مسافر سيستخدمون القطارات الجديدة سنويًا، حيث يمثل شيكو 198,400 راكبًا. تشير التقديرات إلى أن جريدلي وأوروفيل يساهمان بـ 91,900 راكب، وماريسفيل 201,700 راكب، وبحيرة بلوماس 113,900 راكب. في حين أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​عدد الركاب في كل رحلة حوالي 200 راكب، فمن المتوقع أن يزيد عدد الركاب في قطارات الركاب خلال أيام الأسبوع.

تقود رابطة حكومات مقاطعة بوتي، بالتعاون مع منظمات مختلفة بما في ذلك لجنة السكك الحديدية الإقليمية في سان جواكين، وهيئة القوى المشتركة في سان جواكين، وCalTrans، وسكك حديد يونيون باسيفيك، المشروع. يمكن العثور على مزيد من المعلومات والتحديثات على الموقع الإلكتروني لرابطة حكومات مقاطعة بوت.