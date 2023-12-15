التكلفة العالية للإدانات الخاطئة: عبء على دافعي الضرائب في شيكاغو

سلط تقرير حديث الضوء على التكاليف الباهظة التي تكبدتها قضايا الإدانة الخاطئة على دافعي الضرائب في شيكاغو. منذ عام 2000، دفعت المدينة ما يقرب من 700 مليون دولار كتسويات وأحكام في قضايا ادعى فيها الأفراد أن شرطة شيكاغو هي التي لفقت لهم التهمة. والجدير بالذكر أن 138 مليون دولار من هذا المبلغ ذهبت إلى محامين خارجيين دافعوا عن المدينة.

أصبحت قضايا الإدانة الخاطئة حدثًا منتظمًا في شيكاغو، حيث وصلت التسويات والأحكام إلى أرقام مذهلة. بين عامي 2017 و2020 فقط، دفعت المدينة 72 مليون دولار في 19 قضية إدانة خاطئة فقط، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلث مبلغ 250 مليون دولار الذي دفعته المدينة في جميع الدعاوى القضائية عبر مختلف الإدارات.

وعلى الرغم من التكاليف الباهظة، يرى المنتقدون أن المدينة تفتقر إلى نهج استراتيجي لتقييم هذه الحالات وحلها في الوقت المناسب. وقد أدى ذلك إلى معارك قانونية مطولة لا تؤدي فقط إلى تأخير العدالة للأفراد المدانين ظلما، بل تضيف أيضا أعباء كبيرة على دافعي الضرائب.

يشير التقرير الذي أعده محامي الحقوق المدنية أندرو إم. ستروث ومنظمته، الحقيقة والأمل والعدالة، إلى جانب العديد من الشركات القانونية، إلى أن المدينة تنظر في مسؤولية محتملة بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الـ 23 الماضية وتتوقع رفع المزيد من القضايا. يأتي. يؤكد ستروث على حاجة المدينة إلى تطوير عملية تقييم شاملة لهذه الحالات لمنع المزيد من الإدانات الخاطئة وتقليل التكاليف المالية.

علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الافتقار إلى التنسيق وتبادل البيانات بين قسم شرطة شيكاغو، وإدارة القانون، وإدارة المخاطر، مما يعيق الجهود المبذولة لتحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تخفف من خطر تعرض المدينة للمقاضاة.

وفي مواجهة التكاليف المتزايدة وتراكم قضايا الإدانة الخاطئة، يرى بعض المدافعين أن المدينة يجب أن تتبنى نهجا أكثر استباقية ومنهجية، على غرار ما يمكن توقعه في شركة كبيرة. وقد يتضمن ذلك النظر في التكاليف المحتملة للتسوية مقابل تكاليف اللجوء إلى المحاكمة، فضلاً عن تنفيذ إجراءات تدريب وامتثال أقوى لمنع الإدانات الخاطئة في المستقبل.

وبينما تستمر شيكاغو في مواجهة عواقب الإدانات الخاطئة، فمن الواضح أن العبء المالي على دافعي الضرائب والتكلفة البشرية التي يتحملها الأفراد المدانون ظلما تتطلب استجابة شاملة واستراتيجية من المدينة.