عمدة شيكاغو يتعهد بإيجاد حل بديل بعد توقف بناء معسكر قاعدة المهاجرين

بعد قرار الولاية بوقف خطط إنشاء معسكر للمهاجرين في حي برايتون بارك في شيكاغو بسبب مخاوف بيئية، يظل عمدة المدينة براندون جونسون مصممًا على إيجاد حل. ومع اعترافه بالنكسة، أكد العمدة أن مهمته المتمثلة في توفير المأوى للأفراد الضعفاء لا تزال حية إلى حد كبير.

الهدف الأساسي للعمدة جونسون هو ضمان عدم إجبار الناس، وخاصة النساء والأطفال، على النوم على أرضيات مراكز الشرطة أو تحمل ظروف الشتاء القاسية في الخارج. على الرغم من المشكلات البيئية الهامة التي تم اكتشافها في الموقع المقترح، أعرب عمدة المدينة عن دهشته من إبرام ولاية إلينوي عقدًا مع Gardaworld دون الإشارة إلى أي تفضيل لمنهجية مختلفة.

واستجابة لوقف البناء، تخطط الولاية لتسريع إنشاء ملجأ من الطوب وقذائف الهاون في حي ليتل فيليدج، يوفر 200 سرير لطالبي اللجوء. أشارت وكالة حماية البيئة في إلينوي إلى عدم كفاية أخذ عينات التربة ومعالجتها كسبب لعدم الموافقة على موقع برايتون بارك للاستخدام السكني. ستتعاون الولاية أيضًا مع أبرشية شيكاغو لاستكشاف مواقع محتملة أخرى لملاجئ من الطوب وقذائف الهاون.

وبينما يتم النظر في مواقع بديلة، لم يكشف العمدة جونسون عن أي خيارات احتياطية محددة. وأكد للجمهور أن إدارته كانت تخطط لحالات الطوارئ، بما في ذلك مواقع بديلة متعددة، منذ توليه منصبه.

كشف التقرير البيئي المؤلف من 800 صفحة والذي أجرته شركة Terracon Consultants عن مستويات الزئبق والرصاص والزرنيخ والمواد السامة الأخرى في التربة. بدأت جهود العلاج للتخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه الملوثات. على الرغم من الأسئلة المحيطة بالوقت الذي أصبحت فيه المدينة على علم بالمواد الخطرة، ادعى محامي مدينة شيكاغو أن الموقع أصبح الآن أنظف مما كان عليه عندما تم التوقيع على اتفاقية استخدام الأراضي.

ورفض العمدة جونسون التعليق على الملوثات خلال تحقيق سابق، مشيرًا إلى أن التقييم مستمر وسيكون التقرير الكامل متاحًا بحلول نهاية الأسبوع.