مراهق يحصل على درجة الدكتوراه في عمر 17 عامًا ويمكّن أجيال المستقبل في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM).

في إنجاز ملحوظ، حصلت مراهقة من شيكاغو، دوروثي تيلمان، مؤخرًا على درجة الدكتوراه في سن السابعة عشرة، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية المتكاملة من جامعة ولاية أريزونا. وبينما ينشغل أقرانها بالتقدم إلى الكليات، حصلت تيلمان بالفعل على شهادة الثانوية العامة، ودرجة البكالوريوس، ودرجتي ماجستير. ومع ذلك، فإن طموحها النهائي ليس الحصول على درجات علمية، بل خلق بيئة يمكن للأجيال القادمة أن تجرؤ على تحقيق أحلام كبيرة.

ولتحقيق هذه المهمة، أنشأ تيلمان معهد دوروثي جانيوس للقيادة STEAM، والذي يرمز إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. على عكس تجربتها الخاصة، حيث كان عليها الاختيار بين الفنون وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تؤمن تيلمان بدمج كلا التخصصين. وشددت على أهمية عمل الدماغ الأيمن والدماغ الأيسر معًا، وأصرت على أن هذا هو ما يميز معهدها. تعد جودة المنهج محورًا أساسيًا بالنسبة لها، معتقدة أنها تتجاوز أهمية الكمية.

وبينما يقوم المعهد بتنفيذ برامج ومبادرات مختلفة على مدار العام، فإن برنامجه الرئيسي هو معسكر صيفي مصمم لتمكين الشباب. وقد بدأ العديد من المشاركين في المخيم في تيلمان في بدء أعمالهم التجارية الخاصة، مما يظهر تأثير توجيهاتها.

تعرب تريديا ديفيس، البالغة من العمر 14 عامًا، عن امتنانها للدعم الذي تلقته في المخيم. ومن خلال البرنامج، تعلمت تأليف الموسيقى وتطوير الإيقاعات وتعزيز مهاراتها في الكتابة. تجد ديفيس أن هذه التجربة مفيدة بشكل لا يصدق في تحقيق أحلامها.

تيلمان، على الرغم من إنجازاتها الرائعة، لا تزال ثابتة في التزامها بتحقيق أحلام كبيرة. وهي تشجع الأفراد على تنمية الثقة بالنفس التي لا تتزعزع، والتأكد من أنه لا شيء يمكن أن يمنعهم من تحقيق أهدافهم.

إن رحلة تيلمان الرائعة وتفانيها في تمكين الأجيال القادمة بمثابة شهادة على القوة التحويلية للتعليم والإرشاد. ومن خلال معهدها، فهي لا تعمل على تنمية المواهب الشابة فحسب، بل تلهم الآخرين أيضًا لتجاوز الحدود والحلم بلا حدود.