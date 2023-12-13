صيد سمك الفرخ في الرصيف البحري: عطلة نهاية أسبوع ناجحة على بحيرة ميشيغان

في رحلة صيد أخيرة إلى Navy Pier، قضى آدم تاجاني ووالده عطلة نهاية أسبوع ناجحة جدًا. تمكن الثنائي من اصطياد 19 سمكة صباح يوم السبت و16 سمكة إضافية صباح يوم الأحد. كان متوسط ​​حجم الفرخ حوالي 10 بوصات، وكان أكبر قياس له 13 بوصة. تم اصطياد جميع الأسماك باستخدام سمك المنوة كطعم.

وأشار تاجاني إلى أن أنجح صيدهم حدث قبل شروق الشمس، مباشرة على جدار الرصيف. ومع ذلك، مع شروق الشمس، كان عليهم تعديل نهجهم وإلقاء منصات الكرابي الخاصة بهم في الماء.

على الرغم من أن الصيد ربما لم يكن سريعًا وغاضبًا، إلا أن جودة الصيد عوضت ذلك. أصبحت التجربة أكثر خصوصية من خلال انضمام "الرجل الصغير" ديفيد فوكس إليهم في الرحلة. على الرغم من صغر سنه، أظهر ديفيد حماسًا كبيرًا وتعلم بعض لغات الصيد الملونة من السكان المحليين الودودين الذين كانوا يهتفون له طوال النزهة.

لم تلتقط هذه الصور إثارة رحلة الصيد فحسب، بل التقطت أيضًا أهمية السلامة مع ارتداء "الرجل الصغير" سترة النجاة (PFD). إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى العائلات تستمتع بالأنشطة الخارجية معًا مع إعطاء الأولوية لرفاهيتهم.

يعد نجاح تاجاني ووالده بمثابة شهادة على ازدهار أعداد أسماك الفرخ في جنوب بحيرة ميشيغان. مع استمرار الصيادين المتحمسين في مشاركة قصص صيد الأسماك الخاصة بهم، أصبح من الواضح أن Navy Pier هو موقع رئيسي لمغامرات صيد سمك الفرخ. سواء كنت صيادًا ذو خبرة أو مبتدئًا يتطلع إلى خلق ذكريات تدوم طويلاً، فهناك شيء مميز في رمي الخيط في مياه بحيرة ميشيغان الجميلة.