وجدت الدراسة العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى المراهقين وزيادة مستويات القلق

وجدت دراسة حديثة وجود علاقة بين استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي وزيادة مستويات القلق. قام الباحثون بتحليل سلوكيات وعواطف مجموعة من المراهقين واكتشفوا وجود صلة قوية بين الاستهلاك المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع مستويات القلق.

وشملت الدراسة، التي أجراها فريق من علماء النفس في إحدى الجامعات البارزة، مسح عينة كبيرة من المراهقين حول عاداتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وصحتهم العقلية. ووجد الباحثون أن المراهقين الذين أمضوا وقتًا أطول على منصات مثل Instagram وFacebook وSnapchat أظهروا مستويات أعلى من القلق مقارنة بأقرانهم الذين أمضوا وقتًا أقل على وسائل التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي كان مرتبطًا بشكل خاص بأعراض القلق الاجتماعي. أفاد المراهقون الذين استخدموا هذه المنصات بشكل متكرر عن شعورهم بعدم الأمان بشأن مظهرهم، ومقارنة أنفسهم باستمرار بالآخرين، والشعور بالخوف من فقدان شيء ما (FOMO). وقد وجد أن هذه المشاعر السلبية تساهم بشكل كبير في مستويات القلق العامة لديهم.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى آثار مهمة لكل من الآباء وصانعي السياسات. وهو يسلط الضوء على حاجة الآباء إلى مراقبة وتنظيم استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال، وتشجيعهم على إيجاد توازن صحي بين الأنشطة عبر الإنترنت والأنشطة غير المتصلة بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية دمج تعليم الصحة العقلية في المناهج المدرسية لتزويد الطلاب بآليات التكيف للتغلب على تحديات وسائل التواصل الاجتماعي.

في حين أنه من المهم ملاحظة أن الدراسة لا تقيم سوى علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة مستويات القلق، إلا أن النتائج توفر رؤى قيمة حول التأثير المحتمل للاستهلاك المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين. يعد إجراء مزيد من البحث ضروريًا لاستكشاف العلاقة السببية بين الاثنين وتحديد استراتيجيات التخفيف من الآثار السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.