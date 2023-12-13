تقدم شركة Chatr Wireless المملوكة لروجرز مكافآت بيانات سخية على خطط مختارة خلال أسبوع الملاكمة

تجذب شركة Chatr Wireless المملوكة لشركة Rogers العملاء في Boxing Week من خلال تقديم مكافآت كبيرة على خطط محددة. يمكن للعملاء الاستمتاع بما يصل إلى 40 جيجابايت من البيانات الإضافية الشهرية، اعتمادًا على الخطة التي يختارونها.

في حين أن التفاصيل المحددة للمكافأة تختلف، فإن العملاء الذين قاموا بالتسجيل في خطط 4G بأكثر من 55 دولارًا شهريًا سيحصلون على الحد الأقصى للمكافأة البالغة 40 جيجابايت من البيانات الإضافية كل شهر. خطط 4G الأخرى مؤهلة أيضًا للحصول على مكافأة تتراوح من 35 جيجابايت إلى أقل، اعتمادًا على سعر الخطة.

أحد العروض المميزة هي خطة بقيمة 75 دولارًا شهريًا، والتي تتضمن 20 جيجابايت من البيانات ومكالمات غير محدودة في كندا/الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مكافأة شهرية قدرها 40 جيجابايت. وبالمثل، توفر خطة 65 دولارًا شهريًا 15 جيجابايت من البيانات ومكالمات غير محدودة في كندا/الولايات المتحدة، مصحوبة بمكافأة قدرها 40 جيجابايت. توفر الخطط ذات الأسعار المنخفضة، مثل خطة 55 دولارًا شهريًا، 10 جيجابايت من البيانات ومكالمات غير محدودة في كندا/الولايات المتحدة، مع نفس المكافأة البالغة 40 جيجابايت.

من المهم ملاحظة أن بيانات المكافأة تنطبق على عمليات التنشيط الجديدة من خلال خطة الدفع التلقائي. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن بيانات المكافأة أيضًا مبلغًا مرتبطًا بمكافأة الدفع التلقائي. على سبيل المثال، تتضمن المكافأة البالغة 40 غيغابايت مكافأة إضافية للدفع التلقائي تبلغ 10 غيغابايت.

للاستفادة من عروض المكافآت هذه واستكشاف جميع خطط Chatr المتاحة، يمكن للعملاء التوجه إلى موقعهم الإلكتروني.

لمزيد من المعلومات حول عروض Boxing Week التي تقدمها شركات النقل المختلفة، بما في ذلك Chatr Wireless، يمكنك الاطلاع على ملخص MobileSyrup الشامل لأفضل عروض شركات النقل خلال موسم الأعياد هنا.