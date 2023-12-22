عملية Kid Forward تجلب الفرح والتواصل للأطفال في الإمبراطورية الساحلية

جلبت عملية Kid Forward، بالشراكة مع مكتب عمدة مقاطعة تشاتام، البسمة على وجوه 60 طفلاً في الإمبراطورية الساحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكجزء من هذه المبادرة، تم منح كل طفل من الصف الأول إلى الصف الخامس مبلغ 100 دولار لينفقها كما يحلو له.

لم يكن تأثير هذا المسعى يقتصر فقط على تلبية قوائم أمنيات الأطفال في عيد الميلاد. كما هدفت إلى تعزيز العلاقات الإيجابية بين هؤلاء الشباب والمسؤولين عن إنفاذ القانون. وشددت نيشا جيوستينو، مؤسسة ورئيسة عملية "كيد فوروارد"، على أهمية التغلب على التصور السلبي الذي يصاحب غالبًا المواجهات مع الشرطة.

ومن خلال مشاهدة تفاني الضباط الذين تطوعوا بوقتهم الشخصي لاصطحابهم للتسوق، اختبر الأطفال جانبًا مختلفًا من تطبيق القانون. أظهر هذا العمل البسيط أن الضباط ليسوا فقط منفذي القانون ولكنهم أيضًا أفراد مهتمون يريدون حقًا إحداث فرق في مجتمعهم.

وقد ردد الشريف جون تي ويلشر هذا الشعور، مسلطًا الضوء على أهمية رد الجميل للأطفال المحتاجين. وأكد أن التجارب والهدايا المقدمة لهؤلاء الأطفال خلال موسم الأعياد لا تقدر بثمن ولا ينبغي الاستخفاف بها.

وبعد انتهاء فترة التسوق، استمرت المتعة حيث توجه الأطفال والنواب إلى مطعم مايكل، حيث استمتعوا بالبيتزا وشاركوا في أنشطة الفنون والحرف اليدوية. سمح وقت الترابط الإضافي هذا للأطفال بالتواصل بشكل أكبر مع النواب، مما عزز اللقاءات الإيجابية التي بدأت في وقت سابق.

ولا يمكن التقليل من نجاح عملية "كيد فوروارد" في جلب الفرح وخلق تصورات إيجابية. من خلال مبادرات مثل هذه، تتاح لأطفال الإمبراطورية الساحلية الفرصة لتجربة النوايا الحسنة لإنفاذ القانون بشكل مباشر وتطوير علاقات هادفة سيكون لها تأثير دائم على حياتهم.