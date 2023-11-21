مقال جديد: أطلق العنان للحنين القديم مع الدواسة المفقودة من تشيس بليس

في عالم المعدات الموسيقية، هناك افتتان متزايد باحتضان أصوات الماضي المكسورة والمنخفضة. ولا أحد يفعل ذلك أفضل من تشيس بليس، وهي شركة مشهورة معروفة بخبرتها في صناعة الدواسات التي تنقل أدواتك إلى عالم من الحنين إلى الماضي. أحدث ابتكاراتهم، دواسة Lossy، هي عبارة عن تعاون رائع مع Goodhertz، صانع المكونات الإضافية من الدرجة الأولى الذي يتمتع بنسب رائعة من lo-fi.

يكمن قلب دواسة Lossy في التحكم في الخسارة، والذي يوفر ثلاثة أوضاع مميزة، يضيف كل منها طابعًا فريدًا للصوت. سواء كنت ترغب في الحصول على أجواء MP3 ذات معدل البت المنخفض المألوف، أو ترددات الضغط المخففة للحصول على نغمة صغيرة، أو مواطن الخلل الساحرة في Phase Jitter، فإن Lossy يغطي كل ذلك. وفي هذه الأوضاع، تكون الاحتمالات لا حصر لها، مما يسمح لك بضبط الكثافة والتأثير الإجمالي باستخدام مقابض الخسارة والعالمية.

يعد تبديل الحزم ميزة أخرى بارزة في دواسة Lossy. إن تركها يمنحك الجوهر الخالص لـ Lossy، في حين أن تمكين Packet Loss يؤدي إلى انقطاعات تذكرنا بضعف الاتصال الخلوي. وبدلاً من ذلك، فإن التبديل إلى Packet Repeat يملأ تلك الفجوات بصوت متجمد، يذكرنا بتخطي القرص المضغوط. للتحكم في تكرار هذه الانقطاعات، ما عليك سوى ضبط مقبض السرعة.

أحد الجوانب الرائعة بشكل خاص في دواسة Lossy هي وظيفة التجميد المخصصة لها. وعلى عكس الدواسات الأخرى، فهي لا تقوم فقط بتكرار المقتطف الأخير من الصوت إلى أجل غير مسمى. وبدلاً من ذلك، فإنها تتطور بمرور الوقت، وتمدد الملاحظات وتتحول أثناء اللعب. يتيح لك ذلك إنشاء منصات محيطة جذابة وطائرات بدون طيار ومناظر صوتية متغيرة باستمرار.

ولضمان صوت متماسك ومصقول، توفر دواسة Lossy أيضًا قسم مرشح وتردد. تساعد هذه المكونات الإضافية في مزج جميع العناصر معًا بسلاسة. يوجد داخل الدواسة وظيفة التحديد والكسب التلقائي التي تعرض التفاصيل المعقدة لتأثير الخسارة، مما يمنع أي فقدان للفروق الموسيقية الدقيقة.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى الانطلاق في رحلة عبر مقاطع صوتية قديمة، فإن دواسة Lossy متاحة للشراء حصريًا من خلال موقع Chase Bliss الرسمي. بسعر 399 دولارًا، تتضمن كل عملية شراء للدواسة خصمًا كبيرًا بنسبة 50% على المكون الإضافي Goodhertz Lossy الذي ألهم إنشائه، والذي يبلغ سعره عادةً 79 دولارًا.

أسئلة وأجوبة

1. هل يمكن لدواسة Lossy إعادة إنشاء صوت ملف MP3 منخفض الجودة؟

نعم، توفر دواسة Lossy وضعًا قياسيًا يوفر الصوت المألوف لملفات MP3 ذات معدل بت منخفض، مما يعيد ذكريات العصر الرقمي في أواخر التسعينيات.

2. ما هو الغرض من تبديل الحزم على دواسة الفقد؟

يسمح لك مفتاح الحزم بإدخال الصوت المتسرب أو المجمد في صوتك، مما يذكرنا بالاتصال الخلوي السيئ أو تخطي القرص المضغوط، على التوالي.

3. كيف تعمل وظيفة التجميد على دواسة الفقد؟

على عكس الدواسات التقليدية التي تكرر اللحظة الأخيرة من الصوت، تتطور وظيفة التجميد بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تمديد الملاحظات وإنشاء منصات محيطة وطائرات بدون طيار ومناظر صوتية متغيرة.

4. أين يمكنني شراء دواسة Lossy؟

دواسة Lossy متاحة حصريًا للشراء على موقع Chase Bliss الرسمي.

5. هل هناك خصم على البرنامج المساعد Goodhertz Lossy عند شراء دواسة Lossy؟

نعم، يمنحك شراء دواسة Lossy خصمًا بنسبة 50% على المكون الإضافي Goodhertz Lossy، والذي يبلغ سعره عادةً 79 دولارًا.