يواجه راعي كنيسة ماجي فالي الميثودية المتحدة تهم الاختلاس

في تحول صادم للأحداث، تم اتهام كول ألتيزر، راعي كنيسة ماجي فالي الميثودية المتحدة، بالسرقة ويواجه ادعاءات بالاختلاس. يعاني مجتمع ماجي فالي المترابط من الأخبار، حيث يعبر مسؤولو الكنيسة والمقيمون عن حزنهم ويأملون في التوصل إلى حل.

تشمل التهم الموجهة إلى Altizer تهمة واحدة تتعلق بجناية سرقة من قبل أحد الموظفين، حيث يبلغ إجمالي المبلغ المزعوم المختلس 540 دولارًا. ويرى المجتمع، بغض النظر عن انتمائه الديني، أن هذا الوضع محزن للغاية. قالت باربرا تايسون، التي تدير متجر Aunt Bee's Blessing Shop القريب: "كمسيحية، أشعر بالحزن حقًا لأن هذا حدث لأي كنيسة".

لقد اختار قادة الكنيسة التزام الصمت بشأن تفاصيل كيفية حدوث الاختلاس. تم اكتشاف فقدان الأموال بعد إحصائها، مما دفع إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وأعرب كين براون، رئيس مجلس إدارة كنيسة ماجي فالي الميثودية المتحدة، عن استيائه قائلاً: "إنه ظرف مزعج".

وتقوم شرطة ماجي فالي حاليًا بالتحقيق في الأمر، وهناك احتمال لتوجيه اتهامات إضافية. ومع ذلك، يأمل مسؤولو الكنيسة أن يتم العثور على ألتيزر بريئًا. صرح براون: "نأمل، بعد كل ما قيل وفعل، أن يكون كول بصراحة غير مذنب بأي شيء".

ونتيجة لهذه الاتهامات، تمت إزالة اسم ألتيزر من اللافتة الموجودة أمام الكنيسة. وقد تم وضعه في إجازة إدارية حتى ديسمبر، على أن يحدد وضعه النهائي أسقف مؤتمر غرب كارولينا الشمالية للكنيسة الميثودية المتحدة.

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إليه، أكد ألتيزر تعاونه الكامل مع السلطات وأعرب عن رغبته في أن يظل التركيز على العمل الجيد للكنيسة. يتصارع المجتمع مع حالة عدم اليقين بشأن الوضع، حيث يأمل السكان مثل تومي لاندرز في الحصول على أفضل النتائج. "إذا فعل ذلك، فهذا أمر سيئ. قال لاندرز: “لكن، نأمل ألا يفعل ذلك”.

في الوقت الحالي، يتمسك مجتمع ماجي فالي وقادة الكنيسة بمبدأ "البراءة حتى تثبت إدانته"، ويظلون متفائلين بإمكانية التوصل إلى حل يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية. وعلى حد تعبير باربرا تايسون على نحو مناسب: "آمل أن يتم حل المشكلة بطريقة أفضل من ذلك".