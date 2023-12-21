البشر الأوائل: كيف شكلت المناظر الطبيعية المتغيرة تطور اللغة

اكتشف العلماء رؤى جديدة حول تطور الكلام واللغة البشرية من خلال دراسة تأثيرات تغير المناظر الطبيعية على أسلاف الإنسان الأوائل. تشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature، إلى أنه مع تحول الغابات الكثيفة في عصر الميوسين إلى سهول مفتوحة، ربما قام هؤلاء البشر القدامى بتكييف أصواتهم من النداءات القائمة على حروف العلة إلى النداءات القائمة على الحروف الساكنة.

خلال عصر الميوسين الأوسط والمتأخر، دفع تغير المناخ البشر إلى الانتقال من الحياة الشجرية في الأشجار إلى العيش على الأرض في الأراضي العشبية الواسعة. لفهم كيفية تطور اللغة في هذه البيئة المتغيرة، أجرى باحثون من جامعة وارويك دراسة في جنوب أفريقيا، لمحاكاة بيئة مشابهة للمكان الذي عاش فيه هؤلاء البشر.

ركزت الدراسة على نوعين من نداءات إنسان الغاب: "صرير القبلة" و"الغضب". "صرير القبلة" هو نداء يعتمد على الحروف الساكنة، في حين أن "غرومف" هو نداء يعتمد على حرف العلة. وبمقارنة الأصوات في المناظر الطبيعية المفتوحة، اكتشف الباحثون أن النداءات المبنية على الحروف الساكنة تنتقل إلى مسافة أبعد بكثير من النداءات المبنية على حروف العلة. أدى هذا إلى نظرية مفادها أنه عندما انتقل البشر إلى السهول المفتوحة، حيث زادت المسافة الجسدية بين الأفراد، كانوا بحاجة إلى شكل من أشكال التواصل الذي يمكنه سد هذه الفجوات الأكبر.

ومن المثير للاهتمام أن النتائج تسلط الضوء أيضًا على اللغات الحديثة. لاحظ الباحثون أن معظم اللغات الحديثة تظهر نسبة كبيرة من الحروف الساكنة إلى حروف العلة، وهو ما يتوافق مع فكرة أن الحروف الساكنة كانت ضرورية للتواصل الفعال لمسافات طويلة في الأماكن المفتوحة. وكشفت الدراسة أن النداءات المبنية على حروف العلة أصبحت أقل سماعًا بشكل ملحوظ بعد مسافات تبلغ 125 مترًا، في حين شهدت النداءات المبنية على الحروف الساكنة انخفاضًا متواضعًا في السمعية بعد 250 مترًا.

في حين أن اللغة الحديثة تطورت بشكل ملحوظ منذ عصر الميوسين، فإن هذه الدراسة تسلط الضوء على الدور المحوري الذي لعبته المناظر الطبيعية المتغيرة في تطور اللغة البشرية. ومن خلال تكييف أصواتهم، تمكن أسلاف الإنسان الأوائل من التواصل بشكل فعال عبر مسافات أكبر. كان هذا التوسع المبكر في الكلام بمثابة نقطة تحول مهمة في تطور اللغة لدى البشر، مما أدى إلى ظهور لغات منطوقة معقدة تميز الإنسان العاقل عن الأنواع الأخرى من البشر.

بشكل عام، توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول كيفية تكيف أسلافنا مع بيئاتهم المتغيرة وتقدم فهمًا أوضح لتطور اللغة البشرية.