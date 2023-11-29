نقدم لكم AntiFake: أداة مكافحة الصوت المزيف العميق

في عصر المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة المتفشية، قام الباحثون بتطوير AntiFake، وهي أداة متطورة مصممة لمنع إساءة استخدام صوت الفرد في إبداعات التزييف العميق. ومن خلال إدخال تشويهات في التسجيلات الصوتية قبل نشرها على الإنترنت، تحبط هذه الأداة الثورية الاستغلال المحتمل من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي. نظرًا لأن الصوت المزيف العميق أصبح منتشرًا بشكل متزايد ويشكل مخاطر كبيرة، تظهر AntiFake كضمانة ضرورية.

مستوحاة من مفهوم حجب التعرف على الوجه من خلال السترات القبيحة، ابتكر الباحثون في جامعة واشنطن نظامًا يستخدم تركيب الكلام للحماية من التزييف العميق. لا تقوم هذه التلاعبات الخبيثة بإسناد البيانات للأفراد بشكل غير دقيق فحسب، بل تتيح أيضًا عمليات الاحتيال عبر الهاتف. يُطلق على هذا النظام اسم AntiFake، وهو مستمد من هجمات المجرمين الإلكترونيين على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

يعمل AntiFake كمرشح، ويضيف اضطرابات طفيفة إلى المقاطع الصوتية بعد التسجيل ولكن قبل النشر عبر الإنترنت. تتشابه هذه المنهجية مع نهج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في حماية الصور الفوتوغرافية. وبالتالي، على الرغم من أن الصوت يظل مفهومًا تمامًا للبشر، إلا أن أي تزييف عميق مشتق من تسجيل محمي بـ AntiFake يصبح من السهل للغاية التعرف عليه.

يوضح نينغ تشانغ، أحد مبدعي المشروع: "نقوم بتغيير طفيف في الإشارة الصوتية المسجلة، أو تشويهها أو إزعاجها بما يكفي لتبدو دون تغيير للمستمعين البشريين، ولكنها مختلفة تمامًا عن الذكاء الاصطناعي". يقدم الباحثون أمثلة لمقاطع صوتية قبل وبعد تطبيق مرشح AntiFake على صفحة الويب الخاصة بالمشروع. على الرغم من أن هذا الإصدار الأولي واعد، إلا أنه يبدو أن به بعض القيود، حيث أن المقاطع المحمية تشبه التسجيلات منخفضة الجودة التي تم التقاطها بالقرب من صنبور مفتوح في الحمام.

نجح الباحثون في اختبار نظامهم ضد خمسة من أكثر أجهزة توليف الكلام تقدمًا. حاليًا، يمكن لـ AntiFake حماية المقاطع الصوتية القصيرة، لكن الباحثين يعتقدون أن الأداة يجب أن تعمل في النهاية على توسيع قدراتها لحماية المقاطع الطويلة أو حتى الموسيقى. ومع ذلك، فهي مسألة وقت فقط قبل أن تجد أنظمة الذكاء الاصطناعي طرقًا للتحايل على تدابير الحماية هذه. الكود المصدري للمشروع متاح على صفحة GitHub، مما يشجع على المزيد من الاستكشاف والتطوير.

الأسئلة الشائعة

ما هو مكافحة التزييف؟

AntiFake هي أداة مبتكرة طورها الباحثون لمكافحة إساءة استخدام أصوات الأفراد لإنشاء مقاطع صوتية مزيفة بعمق. ومن خلال تطبيق التشوهات الصوتية، تمنع الأداة استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كيف يعمل برنامج AntiFake؟

يعمل AntiFake بمثابة مرشح يضيف اضطرابات طفيفة إلى التسجيلات الصوتية بعد التقاطها ولكن قبل نشرها عبر الإنترنت. على الرغم من أن هذه الاضطرابات غير محسوسة للبشر، إلا أنها تجعل الإبداعات الصوتية العميقة قابلة للاكتشاف بدرجة كبيرة.

ما هي القيود الموجودة حاليًا في AntiFake؟

في حين أن AntiFake يبدو واعدًا، فإن المقاطع الصوتية المحمية قد تظهر عليها قيود الجودة، تشبه التسجيلات التي تم التقاطها في ظروف أقل مثالية. ومع ذلك، تهدف الأبحاث الجارية إلى معالجة هذه القيود والتغلب عليها.

هل يستطيع AntiFake حماية المقاطع الصوتية أو الموسيقى الأطول؟

وبينما يركز AntiFake حاليًا على المقاطع الصوتية القصيرة، فإن الباحثين يتصورون توسيعها لحماية المقاطع الأطول وحتى الموسيقى في المستقبل.

أين يمكنني العثور على الكود المصدري لـ AntiFake؟

الكود المصدري للمشروع متاح على صفحة GitHub، مما يشجع التعاون والاستكشاف ومواصلة تطوير الأداة.