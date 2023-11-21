Epic Games تتهم Google بالممارسات المفترسة في محاكمة مكافحة الاحتكار

في محاكمة حديثة لمكافحة الاحتكار، اتهم تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، شركة التكنولوجيا العملاقة Google باستخدام أساليب مشبوهة للحفاظ على نظام الدفع المفترس الخاص بها. أدلى سويني بشهادته لأكثر من ساعتين، حيث سلط الضوء على دور جوجل في خنق المنافسة في سوق تطبيقات أندرويد. هذه المحاكمة هي واحدة من قضيتي مكافحة الاحتكار التي تواجهها جوجل حاليًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لإمبراطورية التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار.

وبينما دافع ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، عن ممارسات شركته في إدارة متجر بلاي، رسم سويني صورة مختلفة. ووصف جوجل بأنها محتكرة متلاعبة حاولت ثني Epic Games عن التنافس ضدها من خلال حوافز مالية مختلفة. رفض سويني هذه العروض، مما دفع Epic Games في النهاية إلى إطلاق لعبتها الشهيرة، Fortnite، على موقعها الإلكتروني الخاص.

ومع ذلك، أثبت توزيع Fortnite بشكل مستقل أنه يمثل تحديًا بسبب عرقلة Google واستخدام شاشات التحذير التي تثني اللاعبين عن تنزيل اللعبة. وشدد سويني على أن تصرفات جوجل أعاقت نجاحهم وصورتهم على أنهم خصم هائل.

على الرغم من العوائق، أصدرت Epic Games لعبة Fortnite على متجر Play Store في عام 2020 مع تنفيذ خطة سرية في الوقت نفسه تسمى "Project Liberty". تضمنت هذه الخطة تقديم خيار دفع بديل داخل التطبيق، والذي تم حظره على الفور من قبل كل من Google وApple. ردًا على ذلك، رفعت Epic Games دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار، ووصفتها بأنها معركة من أجل المنافسة العادلة في صناعة الألعاب.

تعتبر هذه التجربة حاسمة ليس فقط لشركة Epic Games ولكن لجميع مطوري الألعاب، حيث ستحدد النتيجة مدى ممارسات Google الاحتكارية في سوق تطبيقات Android. وهو يثير تساؤلات حول عدالة أسعار العمولة التي يفرضها عمالقة التكنولوجيا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة المنافسة والشفافية.

الأسئلة الشائعة

1. ما هو موضوع محاكمة مكافحة الاحتكار بين Epic Games وGoogle؟

تدور المحاكمة حول ادعاء Epic Games بأن Google تشارك في ممارسات احتيالية لحماية نظام الدفع الخاص بها وخنق المنافسة في سوق تطبيقات Android.

2. كيف قامت Google بعرقلة Epic Games؟

وفقًا لشهادة تيم سويني، استخدمت جوجل تكتيكات مختلفة، بما في ذلك الحوافز المالية وشاشات التحذير، لثني اللاعبين عن تنزيل Fortnite خارج متجر Play.

3. ما هو "مشروع الحرية"؟

يشير "مشروع Liberty" إلى خطة Epic Games السرية لتقديم خيار دفع بديل داخل Fortnite، لتجاوز رسوم العمولة التي تفرضها Google وApple.

4. كيف تؤثر هذه التجربة على صناعة الألعاب؟

وسيكون لنتيجة هذه التجربة آثار كبيرة على جميع مطوري الألعاب، حيث أنها ستحدد مدى ممارسات جوجل الاحتكارية وتعزيز المنافسة العادلة داخل سوق تطبيقات أندرويد.