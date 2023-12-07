تعلن شركة West Hanover Winery عن إغلاقها بسبب مشاكل صحية للمالك ورغبته في الاستمتاع بالتقاعد

مصنع ويست هانوفر للنبيذ، وهو مؤسسة قديمة لها موقعان في الولاية الوسطى، اتخذ مؤخرًا القرار الصعب بإغلاق أبوابه. وأشار المالك جورج كلاين إلى أن المشاكل الصحية والرغبة في الاستمتاع بالحياة بعد أن بلغ من العمر 83 عامًا هي الأسباب الرئيسية وراء الإغلاق.

وبعد 31 عامًا من العمل في صناعة النبيذ، أعرب كلاين عن أنه لم يعد لديه الرغبة في الاستمرار في إدارة مصنع النبيذ. وأوضح: «أعاني من بعض المشاكل الصحية، وعمري 83 عاماً». "بعد القيام بذلك [لمدة 31 عامًا]، لا أريد القيام بذلك بعد الآن."

مصنع النبيذ، الذي يقع في 7646 طريق جونزتاون في هاريسبرج، بنسلفانيا، و3416 طريق سانت بيتر في بوتستاون، بنسلفانيا، قد أغلق بالفعل موقعه في بوتستاون اعتبارًا من 1 ديسمبر. ومن المقرر أن يغلق موقع هاريسبرج أبوابه رسميًا في ديسمبر 31.

على الرغم من إغلاق مصنع النبيذ، ذكر كلاين أنه لا تزال هناك فرصة لعشاق النبيذ لتخزين مشروباتهم المفضلة. لا يزال لديه 3,000 جالون من النبيذ متاحة للبيع بكميات كبيرة. يمكن للأفراد المهتمين التواصل مع (717)-608-0244 لمزيد من المعلومات.

مع تقدم عملية إغلاق West Hanover Winery، ستستمر أخبار ABC27 في تقديم تحديثات حول أي تطورات أو معلومات إضافية قد تظهر.

يعرض هذا القرار الذي اتخذه كلاين التحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال الصغيرة، لا سيما في عالم صناعة النبيذ المتطلب. إن مشاكله الصحية ورغبته في التقاعد المستحق هي أسباب مفهومة للإغلاق. سيشعر عشاق النبيذ في المنطقة بخيبة أمل لرؤية مصنع النبيذ يختفي، ولكن ربما يمثل هذا فرصة لمصانع النبيذ الأخرى للتقدم وملء الفراغ في مشهد النبيذ المحلي.