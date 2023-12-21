الشهب المتلألئة تضيء سماء الليل لعيد الميلاد

ملخص: سيبلغ وابل الشهب Ursid، المعروف بعرضه المبهر للشهب، ذروته في الوقت المناسب لعيد الميلاد. ينشأ هذا الحدث السماوي السنوي من مذنب 8P/Tuttle وسيكون مرئيا من ليلة الجمعة حتى ساعات الصباح الباكر من يوم السبت. على الرغم من سطوع القمر، لا يزال بإمكان المشاهدين رؤية ما يصل إلى 10 شهب في الساعة. يقدم هذا الوابل الشهابي، الأخير في عام 2023، مشهدًا لا ينبغي تفويته.

يقدم وابل الشهب Ursid، الذي غالبًا ما يتم تجاهله خلال موسم العطلات، عرضًا ضوئيًا رائعًا يضيف إلى الروح الاحتفالية. تم تسميته على اسم المذنب 8P/Tuttle، الذي اكتشفه بيير ميشين في عام 1790 من باريس، فرنسا. وبينما يتحرك المذنب حاليًا بعيدًا عن الأرض والشمس، فإن انفجارات النيزك لا تعتمد على قرب المذنب. ويحدث زخة شهب Ursid سنويًا في الفترة من 17 إلى 24 ديسمبر، وفقًا لموقع EarthSky.

هذا العام، يتزامن زخة شهب Ursid مع زخة الجوزاء، مما يؤدي إلى اختلاط محتمل للشهب خلال ذروتها. ستصل زخة شهب Ursid إلى ذروتها يوم الجمعة 22 ديسمبر، وتمتد حتى الساعات الأولى من يوم السبت 23 ديسمبر. خلال هذا الوقت، قد يشهد المراقبون في ولاية تينيسي ما بين خمسة إلى 10 شهب في الساعة تتدفق عبر سماء الليل.

لتحسين تجربة المشاهدة، يوصى بالبحث عن موقع بعيد عن أضواء المدينة. للانغماس بالكامل في وابل الشهب، تقترح وكالة ناسا الاستلقاء على ظهرك مع توجيه قدميك نحو الجنوب، مما يسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام لمدة 30 دقيقة تقريبًا. ليست هناك حاجة إلى معدات، حيث أن المفتاح هو استيعاب أكبر قدر ممكن من السماء.

بينما يتألق زخات شهب Ursid وتلون سماء الليل، تأكد من تخصيص الوقت لهذا المشهد الساحر. تذكر أن تنظر للأعلى، وتحتضن جمال الكون، ودع سحر وابل النيزك يأسر خيالك.