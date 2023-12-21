استعد لعرض السماء المذهل بينما يضيء زخات نيزك Ursid طوال الليل

ملخص: من المقرر أن يصل زخة شهب Ursid إلى ذروتها ليلة الجمعة، لتقدم عرضًا مبهرًا للشهب المتلألئة التي تتراقص عبر السماء في الوقت المناسب لعيد الميلاد. على الرغم من أن المشاهدين قد يضطرون إلى التعامل مع ضوء القمر وزخة الشهب الأخيرة في عام 2023، إلا أنه لا يزال بإمكانهم توقع رؤية ما يصل إلى 10 نيازك في الساعة تتدفق عبر سماء الليل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الحدث السماوي.

يعد هطول شهب Ursid السنوي، والذي غالبًا ما يطغى عليه موسم العطلات، بتقديم عرض ضوئي مذهل لأولئك الذين يستمتعون بروح العطلة. نشأ الدش النيزكي Ursid من مذنب 8P/Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1790، ويحدث عندما تمر الأرض عبر الحطام الذي خلفه المذنب. ومن المثير للاهتمام أن انفجارات زخات الشهب لا علاقة لها بالسنوات التي يقترب فيها المذنب من الأرض.

هذا العام، تتراوح فترة تساقط شهب Ursid من 17 إلى 24 ديسمبر، وتصل ذروتها يوم الجمعة 22 ديسمبر، وتمتد إلى الساعات الأولى من يوم السبت 23 ديسمبر. وللحصول على أفضل المناظر، يوصى بالتوجه بعيدًا عن المدينة. الأضواء، وابحث عن مكان مظلم ومرتفع، ثم استرخ واسترخي. ليست هناك حاجة إلى معدات إضافية مثل التلسكوبات أو المناظير. بدلًا من ذلك، خذ أكبر قدر ممكن من السماء واسمح لعينيك بحوالي 30 دقيقة للتأقلم مع الظلام.

تقترح وكالة ناسا الاستلقاء على ظهرك مع توجيه قدميك نحو الجنوب لتحقيق أقصى قدر من الرؤية نحو السماء. وبعد حوالي نصف ساعة في الظلام، ستتكيف عيناك، وسيبدأ العرض. مع القليل من الحظ، قد يتمكن المشاهدون من رصد ما بين خمسة إلى 10 شهب في الساعة تتدفق عبر السماء.

لذا، استعد لحدث سماوي ساحر حيث يضيء الدش النيزكي Ursid الليل ويضيف لمسة من السحر إلى موسم عطلتك. لا تفوتوا هذه الفرصة لمشاهدة جمال عرض الألعاب النارية في الطبيعة!