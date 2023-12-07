تظل بلدان الشمال الأوروبي الأفضل في العالم من حيث المساواة بين الجنسين

وفقاً لتقرير حديث، تواصل دول الشمال قيادة العالم من حيث المساواة بين الجنسين. قام تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2020، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، بتقييم 153 دولة بناءً على عوامل مختلفة بما في ذلك المشاركة الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي.

وتصدرت فنلندا القائمة للعام الثالث على التوالي، تليها أيسلندا والنرويج والسويد. وقد تم تصنيف هذه البلدان باستمرار ضمن المراكز العليا، مما يسلط الضوء على التزامها بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وأشاد التقرير بجهودهن في سد الفجوة بين الجنسين في مجالات متعددة، حيث حصلن على درجات عالية في المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والتمكين السياسي.

وبينما يعترف التقرير بالتقدم الذي أحرزته بلدان الشمال الأوروبي، فإنه يسلط الضوء أيضًا على التحديات المستمرة على مستوى العالم. وعلى المستوى العالمي، لا تزال الفجوة بين الجنسين كبيرة، حيث لم تحقق أي دولة المساواة الكاملة بين الجنسين. ويعد التمثيل غير المتكافئ في أدوار القيادة السياسية والفوارق في الأجور والفرص الاقتصادية من بين العوامل الرئيسية التي تساهم في هذه الفجوة.

وقد تم الاعتراف بالجهود المبذولة لمعالجة هذه الفجوات بين الجنسين في أجزاء مختلفة من العالم. على سبيل المثال، احتلت رواندا المرتبة السادسة في مؤشر الفجوة العالمية الشاملة بين الجنسين وهي الدولة الأعلى مرتبة من خارج بلدان الشمال الأوروبي. لقد حققت البلاد تقدماً جديراً بالثناء في التمكين السياسي، مع وجود أعلى نسبة من النساء في البرلمان في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، على الرغم من جيوب التقدم هذه، تظل الفجوة بين الجنسين قضية ملحة بالنسبة للعديد من البلدان. ويعد التقرير بمثابة تذكير بالعمل الذي يتعين القيام به لتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. ويدعو الحكومات والمنظمات والأفراد إلى مواصلة العمل نحو السياسات والممارسات التي تمكن المرأة وتعزز الشمول بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.

في الختام، تواصل دول الشمال قيادة العالم في مجال المساواة بين الجنسين، كما أظهر تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2020. وبينما تم إحراز تقدم عالمي، يسلط التقرير أيضًا الضوء على التحديات المستمرة والحاجة إلى جهود متواصلة لسد الفجوة بين الجنسين. بالكامل.