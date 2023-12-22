الظهور المفاجئ لـ Cecily Strong في بروفة برنامج SNL يؤدي إلى استبدالها في اللحظة الأخيرة

وفقًا لتقارير من بروفة برنامج "Saturday Night Live"، ظهرت عضوة فريق التمثيل السابقة سيسيلي سترونج بشكل مفاجئ وهي تلعب دور النائبة إليز ستيفانيك في الهواء الطلق. ومع ذلك، عندما تم بث العرض، تم استبدال سترونج بعضو فريق التمثيل الجديد كلوي تروست في هذا الدور. ولا يزال سبب التبديل في اللحظة الأخيرة غير واضح.

نشأت تكهنات حول احتمال تأجيل سترونج عودتها للظهور في حلقة الأسبوع المقبل، مع استضافة زميلتها كيت ماكينون. ومع ذلك، فإن قرار استبدال سترونج في البطولة المفتوحة يشير إلى وجود عوامل أخرى تلعب دورًا. من غير المعروف مدى الاستعداد الذي قامت به تروست قبل تولي هذا الدور، وكيف وجدت نهجها الخاص في التعامل مع الشخصية السياسية.

تلقى الرسم نفسه ردود فعل متباينة، مع ضحكات فاترة وردود فعل سلبية من المشاهدين عبر الإنترنت. علاوة على ذلك، كان هناك ارتباك أثناء الرسم حيث اختلطت أسماء رؤساء الكليات. يبدو أن هذه المشكلة قد تم تصحيحها في الإصدار المتاح عبر الإنترنت. أثار بعض المشاهدين المحافظين مخاوف بشأن اعتبار الرسم معاديًا للسامية، وانتقدوا أسلوبه.

ومن المثير للاهتمام أن الرسم جاء بعد فترة وجيزة من مواجهة رئيسة جامعة بنسلفانيا ليز ماجيل لرد فعل عام بسبب ظهورها أمام الكونجرس. ربما أثرت استقالة ماجيل بعد الجدل على قرار استبدال سترونج في الرسم. كان من الممكن أن تكون التطورات السريعة في دورة الأخبار قد أثارت حساسية أو مخاوف تتعلق بالإعداد.

كما تلقت شهادة رؤساء الكليات أنفسهم خلال الأسبوع انتقادات لكونها صماء للمخاوف بشأن معاداة السامية. ورغم أنهم ربما كانوا مستعدين قانونيًا، إلا أن وجهة نظرهم لم تلق صدى لدى الجمهور الأوسع.

ولم يعلق ممثلو "SNL" بعد على الوضع. أدى ظهور سترونج غير المتوقع في البروفة، متبوعًا باستبدالها، إلى إثارة فضول المشجعين بشأن ديناميكيات العرض وراء الكواليس.