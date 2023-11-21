تطرح LG شاشات ذكية جديدة لتحسين الإنتاجية والترفيه

كشفت LG مؤخرًا عن شاشتين جديدتين من نوع SMART، 32SR53FS و27SR50F، في الوقت المناسب لموسم العطلات. توفر هذه الشاشات شاشات IPS عالية الأداء ودعم HDR 10، مما يوفر للمستخدمين صورًا نابضة بالحياة وتجربة مشاهدة محسنة.

إحدى الميزات الرئيسية لشاشات LG SMART هي برنامج LG Home Office المدمج الذي يدعم برامج الإنتاجية المختلفة مثل Microsoft 365 وتقويم Google. يتيح ذلك للمستخدمين إدارة مهام عملهم وجداولهم الزمنية بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشاشات بمثابة مراكز منزلية ذكية من خلال التكامل مع LG ThinQ Home Hub، مما يتيح للمستخدمين مراقبة أجهزتهم المنزلية والتحكم فيها.

توفر شاشات SMART، المجهزة بمنصة webOS 23 من إل جي، وصولاً سهلاً إلى تطبيقات البث وتوصيات العرض المخصصة من خلال webOS Hub. يمكن لعشاق الرياضة الاستفادة من بطاقات الخدمة الرياضية القابلة للتخصيص على شاشة اللوحة الرئيسية، والتي توفر إحصائيات وجداول زمنية محدثة للفرق والدوريات المفضلة لديهم.

تتوفر شاشات LG 32SR53FS و27SR50F SMART حاليًا للشراء بسعر 229.99 دولارًا و199.99 دولارًا على التوالي.

أسئلة وأجوبة

ما هي الميزات الرئيسية لشاشات LG SMART الجديدة؟

توفر شاشات LG SMART الجديدة شاشات IPS عالية الأداء، ودعم HDR 10، وبرنامج LG Home Office المدمج لتحسين الإنتاجية. كما أنها تعمل أيضًا كمراكز منزلية ذكية بدعم من LG ThinQ Home Hub.

ما هي البرامج التي تدعمها شاشات LG SMART؟

تدعم الشاشات برامج إنتاجية متنوعة مثل Microsoft 365 وتقويم Google من خلال برنامج LG Home Office المدمج.

هل يمكنني الوصول إلى تطبيقات البث على شاشات LG SMART؟

نعم، تأتي الشاشات مزودة بنظام webOS 23 من إل جي، مما يوفر سهولة الوصول إلى تطبيقات البث وتوصيات العرض المخصصة.

هل شاشات LG SMART مناسبة لعشاق الرياضة؟

سيقدر عشاق الرياضة بطاقات الخدمة الرياضية القابلة للتخصيص على شاشة اللوحة الرئيسية، والتي تبقيهم على اطلاع دائم بفرقهم الرياضية والدوريات المفضلة لديهم.

ما هو سعر شاشات LG SMART؟

يبلغ سعر LG 32SR53FS 229.99 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر LG 27SR50F 199.99 دولارًا أمريكيًا.