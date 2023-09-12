ينصح CD Projekt لاعبي الكمبيوتر الشخصي بفحص أجهزتهم قبل إطلاق توسعة Cyberpunk 2077

أصدر CD Projekt، مطور لعبة Cyberpunk 2077، تحذيرًا للاعبي الحاسب الشخصي قبل إطلاق توسعة Phantom Liberty وتحديث 2.0. حث مبرمج المشهد الرئيسي Filip Pierściński اللاعبين على التحقق مرة أخرى من أنظمة التبريد الخاصة بهم لمنع مشكلات الاختناق الحراري.

نصح Pierściński لاعبي الكمبيوتر بإجراء اختبار قياس الأداء مثل Cinebench لتقييم استقرار أنظمتهم. ومع التوسعة والتحديث الجديد، من المتوقع أن يصل عبء العمل على وحدة المعالجة المركزية إلى 90% على جميع النوى الثمانية. قد تؤدي هذه الزيادة في الطلب إلى ضعف الأداء أو حتى تعطل النظام إذا كانت أنظمة التبريد غير قادرة على التعامل مع الحرارة المتولدة.

تعد Cinebench، وهي مجموعة اختبار عبر الأنظمة الأساسية، أداة مفيدة لتقييم قدرات أجهزة الكمبيوتر. من خلال إجراء هذا الاختبار، يمكن للاعبين تحديد ما إذا كانت أنظمة التبريد الخاصة بهم قادرة على تحمل عبء العمل المتزايد للعبة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت CD Projekt مؤخرًا بتحديث متطلبات نظام الكمبيوتر الشخصي للعبة Cyberpunk 2077 لتشمل دعم محركات أقراص SSD كحد أدنى للمتطلبات. يعكس هذا التحديث الحاجة إلى أجهزة أكثر تقدمًا لتلبية متطلبات التوسيع والتحديث القادم.

إن توسعة Phantom Liberty عبارة عن محتوى قابل للتنزيل (DLC) مدفوع الأجر يأتي مصاحبًا لتصحيح مهم يعمل على إصلاح اللعبة الأساسية. نتيجة لذلك، سيصبح إصدار Cyberpunk 2077 للكمبيوتر الشخصي أكثر تطلبًا على موارد النظام.

من المقرر إصدار Cyberpunk 2.0 وتوسعة Phantom Liberty في 26 سبتمبر على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X وS والكمبيوتر الشخصي. يتم تشجيع لاعبي الكمبيوتر الشخصي على التأكد من أن أجهزتهم تلبي متطلبات النظام المحدثة للحصول على تجربة لعب مثالية.

المصادر: سي دي بروجكت، سينيبينش.

ويسلي يين بول. "يطلب CD Projekt من لاعبي الكمبيوتر الشخصي التحقق من أنظمة التبريد الخاصة بهم قبل إطلاق توسعة Cyberpunk." آي جي إن، www.ign.com. 22 سبتمبر 2023.