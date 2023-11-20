القيادة الجديدة وعدم اليقين في صناعة الذكاء الاصطناعي

في تحول صادم للأحداث، تم طرد سام ألتمان، رئيس شركة OpenAI، إحدى أكثر الشركات نفوذاً في صناعة الذكاء الاصطناعي (AI)، من قبل مجلس إدارة الشركة الناشئة ليلة الجمعة. ومع ذلك، في غضون 48 ساعة، وجد ألتمان نفسه قد تم تعيينه لإدارة قسم جديد في مايكروسوفت، وهي خطوة من شأنها أن تجعله أكثر قوة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لقد أدى إقالة ألتمان إلى ترك مستقبل OpenAI غير مؤكد، حيث تشير التقارير إلى أن موظفي الشركة فقدوا الثقة في مجلس الإدارة وأن الموظفين يهددون بالمغادرة. يأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من كشف OpenAI عن إصدارات تجارية جديدة من تقنيتها في أول مؤتمر للمطورين على الإطلاق، بما في ذلك خيار التخصيص لبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها، ChatGPT.

في حين أن التفاصيل المحيطة بإقالة ألتمان لا تزال غير واضحة، إلا أن التوترات بينه وبين مجلس إدارة OpenAI، الذي فضل اتباع نهج أكثر حذرًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، ربما لعبت دورًا مهمًا. لكن رحيل ألتمان لم يخل من تداعياته. جريج بروكمان، مؤسس مشارك آخر ورئيس OpenAI، ترك الشركة أيضًا لدعم Altman.

ومع انقشاع الأمور، من المقرر الآن أن ينضم ألتمان إلى مايكروسوفت، جنبًا إلى جنب مع بروكمان، لقيادة مجموعة أبحاث جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، عينت OpenAI Emmett Shear، الرئيس التنفيذي السابق لخدمة البث المباشر Twitch من أمازون، رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا لها. وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن الدراما لم تنته بعد. وقع موظفو OpenAI على خطاب مفتوح يطالبون فيه باستقالة مجلس الإدارة وإعادة ألتمان وبروكمان إلى منصبيهما. لقد هددوا أيضًا بمتابعة المؤسسين المشاركين لشركة Microsoft إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

في الختام، تشهد صناعة الذكاء الاصطناعي تحولات قيادية كبيرة، مع انتقال ألتمان من OpenAI إلى Microsoft. لا يزال مستقبل OpenAI غير مؤكد، حيث تواجه الشركة توترات داخلية واحتمال رحيل الموظفين الرئيسيين. لم يتم بعد رؤية تأثيرات هذه التطورات على سباق التسلح الأوسع لتطوير الذكاء الاصطناعي.