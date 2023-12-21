تطوير جديد متعدد الاستخدامات يبدأ أعمال البناء في كارولتون

بدأ البناء في مشروع تطوير متعدد الاستخدامات نابض بالحياة يقع في محطة Trinity Mills Dallas Area Rapid Transit (DART) في كارولتون، تكساس. يتم تنفيذ المشروع، المسمى Eviva Trinity Mills، من خلال التعاون بين DART ومدينة كارولتون وThe Integral Group وKoa Partners. إنه جزء من مشروع تطوير محطة Trinity Mills الأكبر الذي تبلغ مساحته 25 فدانًا والموجه نحو العبور.

ومن المقرر أن يضم مشروع Eviva Trinity Mills مبنى مكونًا من خمسة طوابق يضم أكثر من 430 وحدة سكنية متعددة الأسر، بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومساحات البيع بالتجزئة. تم وضع حجر الأساس للمشروع في شهر يوليو، ويقع المشروع في موقع استراتيجي في الجزء الجنوبي الشرقي من تقاطع الرئيس جورج بوش تورنبايك وI-35E.

أعرب عمدة كارولتون ستيف بابيك عن حماسه للشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلاً: "إن تحويل رؤية محطة Trinity Mills إلى واقع يجعل هذا الموقع أكبر مشروع تطوير موجه للنقل العام في متروبلكس." واعترف بسنوات الجهد الذي بذله رؤساء البلديات وأعضاء المجالس السابقون وطمأن المجتمع بأن هذا المشروع طويل الأمد على وشك الانتهاء.

ومن بين الشخصيات الرئيسية التي حضرت حفل الإطلاق رئيس مجلس إدارة مجموعة Integral Group إيجبرت بيري، والرئيس التنفيذي لشركة DART نادين لي، والرئيس التنفيذي لهيئة النقل في مقاطعة دينتون (DCTA) بول كريستينا، والرئيس التنفيذي لشركة Koa Partners هاري ليك، ورئيس Integral للعقارات فيكي لوندي ويلبون.

سيحتوي المشروع الجديد على هيكل سرادق، وهو مبنى مكاتب مكون من ستة طوابق مساحته 125,000 قدم مربع، تمت الموافقة عليه في أبريل 2020. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع ساحة حديقة خضراء بمساحة ثلاثة أفدنة تمتد عبر العقار بأكمله، والتي تمت الموافقة عليها في ديسمبر و انتهى الآن.

تعد محطة Trinity Mills مركزًا مهمًا للنقل، حيث توفر وصولاً سهلاً إلى خدمة السكك الحديدية الخفيفة DART Green Line إلى دالاس وخدمة ركاب A-Train التابعة لهيئة النقل في مقاطعة دينتون (DCTA) إلى دينتون.

تواصل كارولتون تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، حيث وعدت شركة Eviva Trinity Mills بتعزيز قابلية العيش في المنطقة وتوفير وجهة نابضة بالحياة للمقيمين والزوار على حدٍ سواء.