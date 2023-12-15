ينقل فريق Carolina Panthers معسكر التدريب إلى شارلوت

اتخذ فريق Carolina Panthers قرارًا بنقل معسكره التدريبي من Wofford College في مقاطعة Spartanburg إلى شارلوت. تم الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء، مما يدل على تغيير كبير في الفريق الذي عاد إلى سبارتانبورج منذ عام 1995.

"يسعدنا إحضار معسكرنا التدريبي إلى منشأتنا في شارلوت،" عبرت كريستي كولمان، رئيس Carolina Panthers. "نعرب عن امتناننا لـ Wofford ومجتمع Spartanburg على حسن ضيافتهم على مر السنين. بينما ننتقل إلى شارلوت، سنظل مخلصين لمشجعينا في ولاية كارولينا الجنوبية وسنواصل تنظيم أحداث المعجبين والمجتمع في الولاية.

في الموسم الماضي، أقامت ستة فرق فقط، بما في ذلك الفهود، معسكرها التدريبي بعيدًا عن منشآتها الخاصة بسبب جائحة كوفيد-19. في عام 2020، أجرى الفهود معسكرهم في ملعب بنك أوف أمريكا وملاعب التدريب المجاورة. قبل ذلك، كان المعسكر التدريبي يقام باستمرار في كلية ووفورد.

ولم يكن القرار مفاجأة لعضو مجلس مقاطعة سبارتانبورغ ديفيد بريت، الذي كشف أنهم كانوا يتوقعون مغادرة الفريق للكلية على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفقًا لبريت، "هناك ملكية مختلفة للفهود. لا أعتقد أنه [المالك] لديه نفس الالتزام تجاه فريق بانثرز كونه فريق كارولينا. إنه ليس فريق كارولينا الشمالية فقط."

كانت العلاقة بين Panthers وWofford College واحدة من أطول العلاقات في اتحاد كرة القدم الأميركي، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الشراكة بين Pittsburgh Steelers وSt. وأعرب الدكتور نايف سمحات رئيس كلية ووفورد عن إعجابهم بالفهود وتأثير المعسكر التدريبي على مجتمع سبارتنبرج. "لقد نعتز بعلاقتنا الخاصة مع كارولينا بانثرز منذ تأسيس الفريق. سنفتقد وجودهم في الحرم الجامعي والإثارة التي جلبها المعسكر التدريبي إلى سبارتنبرغ وUpstate.

وبينما قد يكون هناك بعض خيبة الأمل بين السكان المحليين، فإن قرار الفهود يفتح فرصًا جديدة للفريق ومرافقه. يعد النقل جزءًا من جهد أوسع لترقية مرافق التدريب والتدريب الخاصة بالفريق، والتي تتضمن إزالة Atrium Health Dome في يناير لإفساح المجال أمام مجالات تدريب جديدة. ستوفر هذه التغييرات للفهود ثلاثة ملاعب تدريب كاملة، مما يوفر مساحة أكبر ويقلل من التآكل.

صرحت كارولين رايت، نائب الرئيس الأول والمسؤول الرئيسي عن الأماكن في Tepper Sports & Entertainment، أن "إزالة القبة هي بداية عملية مستمرة لترقية مرافق الفريق. وتشمل التحسينات المستقبلية تعديلات على الملاعب وبناء مقر ميداني لعمليات كرة القدم والفرص المجتمعية. سوف يستكشف الفريق أيضًا خيارات الممارسات الداخلية إذا لزم الأمر.

بينما يستعد الفهود للموسم القادم، ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على خطط لاستيعاب المشجعين أثناء المعسكر التدريبي. سيتم مشاركة المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. يعتزم الفريق بدء موسمه مع Fan Fest في ساوث كارولينا ثم المضي قدمًا في Back Together Football في شارلوت. على الرغم من أن الفصل قد انتهى مع مغادرة كلية ووفورد، إلا أن حقبة جديدة ومثيرة تنتظر الفهود في منشأة التدريب المحدثة في شارلوت.