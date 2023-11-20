Canva تكشف عن صندوق ابتكار للمطورين بقيمة 50 مليون دولار لتعزيز ديمقراطية التصميم

أعلنت منصة الاتصالات المرئية المستندة إلى السحابة Canva مؤخرًا عن طرح صندوق ابتكارات المطورين الرائد بقيمة 50 مليون دولار، والذي يهدف إلى توفير الدعم المالي والتحفيز للمطورين. تتمثل مهمة الشركة في إضفاء الطابع الديمقراطي على التصميم وتنمية سوق متنوع من التطبيقات المجانية الاستخدام على نظامها الأساسي.

سيتم صرف صندوق Canva لابتكار المطورين من خلال جوائز اعتماد التطبيقات ومنح المطورين. سيتم تقديم جوائز اعتماد التطبيقات للمطورين الذين حققت تطبيقاتهم مراحل اعتماد محددة، والتي يتم قياسها بعدد المستخدمين النشطين شهريًا. لكي يكون المطورون مؤهلين للحصول على هذه الجوائز، يجب عليهم إطلاق تطبيق عام مجاني واستيفاء متطلبات محددة.

وفقًا لرئيس النظام البيئي في Canva، أنور حنيف، فإن الشركة متحمسة لرعاية مجتمع المطورين لديها وتعتقد أن هذه المبادرة ستخلق بيئة يتم فيها إلهام المطورين لجلب أفكارهم المبتكرة إلى الحياة. ومن المتوقع أن تحقق هذه الخطوة قيمة هائلة لقاعدة مستخدمي Canva الواسعة.

الهدف النهائي لشركة Canva هو تطوير منصة الاتصالات المرئية الأكثر تنوعًا المتاحة، ودمج جميع إمكانيات التصميم والذكاء الاصطناعي (AI) في صفحة واحدة. وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية، أطلقت Canva سابقًا برنامج Canva Developers، وهو برنامج جذب آلاف المطورين الذين نشروا منذ ذلك الحين 60 تطبيقًا جديدًا باستخدام Canva Apps Software Development Kit (SDK). وقد تم استخدام هذه التطبيقات بشكل جماعي أكثر من 15 مليون مرة.

ومن خلال تنويع عروضها بما يتجاوز التواصل المرئي، كشفت Canva مؤخرًا عن مجموعة متخصصة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للفصول الدراسية. يهدف هذا التطوير إلى مساعدة المعلمين المشغولين في مهام مختلفة، مثل تخطيط الدروس، وتحرير المحتوى، وتنسيق المستندات، ودعم الدروس متعددة اللغات، والتحقق من إمكانية الوصول. بفضل قاعدة مستخدمين واسعة النطاق تضم أكثر من 50 مليون مستخدم في مجال التعليم، تلبي منتجات Canva's Classroom Magic احتياجات المعلمين والطلاب على حدٍ سواء.

يشير تقديم Canva للأدوات التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى موجة وشيكة من التعلم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مما يدل على التزام الشركة بتعزيز التجربة التعليمية وإحداث ثورة فيها.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو صندوق Canva للابتكار للمطورين؟

صندوق Canva's Developers Innovation Fund عبارة عن مبادرة بقيمة 50 مليون دولار مصممة لتوفير الدعم المالي والحوافز للمطورين الذين يشاركون هدف Canva المتمثل في إضفاء الطابع الديمقراطي على التصميم وتعزيز سوق متنوع من التطبيقات المجانية الاستخدام على منصة Canva.

2. كيف سيتم توزيع الصندوق؟

سيتم توزيع الأموال من خلال جوائز اعتماد التطبيقات ومنح المطورين. جوائز اعتماد التطبيقات هي مكافآت نقدية تُمنح لمرة واحدة للتطبيقات التي تحقق مراحل التبني، استنادًا إلى عدد المستخدمين النشطين شهريًا.

3. ما هو هدف Canva النهائي من منصة الاتصالات المرئية الخاصة بها؟

تهدف Canva إلى إنشاء منصة الاتصالات المرئية الأكثر تنوعًا من خلال دمج جميع إمكانيات التصميم والذكاء الاصطناعي في صفحة واحدة.

4. ما هي التطورات الأخيرة الأخرى التي قدمتها Canva؟

أطلقت Canva مؤخرًا مجموعة متخصصة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للفصول الدراسية، بهدف مساعدة المعلمين في مختلف المهام وتحسين التجربة التعليمية لكل من المعلمين والطلاب.