ترحب شركة Canonsburg بالإضافة الجديدة إلى وسط المدينة من خلال حفل قطع الشريط

شهدت مدينة كانونسبورغ، وهي إحدى المدن المتنامية في وسط ولاية بنسلفانيا، مؤخرًا الافتتاح الكبير لمشروع جديد يعد بالتقاط لحظات الحياة الثمينة من خلال العدسة. احتفلت ياسمين باول، صاحبة الرؤية وراء إنشاء شركة جاسمين باول للتصوير الفوتوغرافي، بهذا الحدث المهم من خلال حفل قص الشريط الذي حضره الأعضاء الموقرون في غرفة تجارة كانونسبورغ ومجلس البلدة.

كان الحفل الذي أقيم في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) بمثابة لحظة مهمة بالنسبة لباول وزوجها سافيل لوبيز، حيث افتتحا مؤسستهما في 134 N. Jefferson Ave. وقد شرف العمدة ديف روم، إلى جانب والدي باول، إريك وجولي تشاندلر، الحدث بحضورهم. والدعم.

واغتنم العمدة الفرصة لتقديم شهادة ترحيب خاصة لباول، تقديرًا لموهبتها وتفانيها في فن التصوير الفوتوغرافي. لا يعتبر هذا التكريم اعترافًا بإنجازات باول فحسب، بل يعد أيضًا بمثابة شهادة على التزامها بتوفير تجربة استثنائية لا تُنسى للعملاء.

تهدف شركة جاسمين باول للتصوير الفوتوغرافي إلى التقاط جمال وجوهر أغلى لحظات الحياة من خلال التصوير الفوتوغرافي الاحترافي والفني. سواء كان حفل زفاف، أو صورة عائلية، أو حدثًا مشتركًا، تضمن باول وفريقها أن كل إطار يجسد جوهر المناسبة.

يقع Jasmine Powell Photography في قلب مدينة Canonsburg، ويتمتع بموقع مثالي لخدمة المجتمع المحلي وخارجه. يوفر موقع الويب الخاص بالاستوديو معلومات شاملة حول الخدمات المتنوعة المقدمة، كما يحتوي على مجموعة تعرض أعمال باول الجذابة.

مع إضافة Jasmine Powell Photography، اكتسب وسط مدينة Canonsburg جوهرة أخرى لا تساهم في نموها الاقتصادي فحسب، بل توفر أيضًا للمقيمين تجربة تصوير استثنائية. يمثل حفل قص الشريط ترحيبًا حارًا بالأعمال الجديدة ويعزز مكانة Canonsburg كمركز للإبداع وروح المبادرة.