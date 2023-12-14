يُحظر على أصحاب العمل في كاليفورنيا التمييز على أساس استخدام القنب خارج أوقات العمل

يواجه أصحاب العمل في كاليفورنيا قوانين جديدة من شأنها حماية الموظفين والمتقدمين من التمييز على أساس استخدام القنب خارج مكان العمل. سيتم توسيع قانون التوظيف والإسكان العادل في الولاية ليشمل حماية التوظيف للأفراد الذين يشاركون في استخدام الماريجوانا. سيدخل القانونان، مشروع قانون الجمعية رقم 2188 ومشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 700، حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وبموجب هذه القوانين الجديدة، سيتم منع أصحاب العمل الذين لديهم خمسة موظفين أو أكثر من معاقبة العمال بسبب تعاطي القنب خارج أوقات العمل. يمنع التشريع أيضًا أصحاب العمل من الاستفسار عن استخدام مقدم الطلب السابق للقنب، ما لم يكن الأمر يتعلق بالتاريخ الإجرامي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالقنب.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح لأصحاب العمل بتوبيخ العمال الذين يفشلون في اختبار فحص المخدرات بسبب وجود "مستقلبات القنب غير ذات التأثير النفسي". هذه المستقلبات هي بقايا القنب غير النشطة في الجسم بعد استقلاب رباعي هيدروكانابينول (THC). تشير الأبحاث إلى أن وجود المستقلبات لا يشير إلى ضعف أو زيادة خطر وقوع حوادث في مكان العمل.

ومع ذلك، فإن هذه القوانين لا تمنع أصحاب العمل من تنفيذ تدابير أخرى للحفاظ على مكان عمل خالٍ من المخدرات. لا يزال من الممكن اختبار THC النشط، ويمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين يظهرون ضعفًا أثناء العمل. تُعفى بعض أنواع أصحاب العمل، مثل العاملين في مهن البناء أو الصناعات التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا، من إجراءات الحماية الخاصة بالاختبار بسبب متطلبات الاختبار الفيدرالية.

يجادل المدافعون عن هذه القوانين بأن التمييز في مكان العمل ضد مستخدمي القنب القانونيين لا يزال يمثل مشكلة منتشرة، ولا سيما التأثير على مجتمعات السود. وجدت دراسة أجرتها مراكز الإدمان الأمريكية أن الأفراد السود هم أكثر عرضة للتوبيخ أو إنهاء الخدمة بسبب فشلهم في اختبار المخدرات مقارنة بنظرائهم البيض.

تنضم كاليفورنيا الآن إلى سبع ولايات أخرى لديها قوانين تهدف إلى حماية حقوق العمل لمستخدمي الماريجوانا الترفيهية والطبية. وتشمل هذه الولايات واشنطن ونيفادا ونيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت ومونتانا ورود آيلاند. وفي الوقت نفسه، تحظر عشرين ولاية فقط التمييز في مكان العمل ضد مستخدمي الماريجوانا الطبية.