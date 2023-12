يلتحق فينس لوس بجامعة روبرت موريس، ويسعى لتحقيق أحلامه داخل وخارج الملعب

By

بعد سنوات من التفاني والعمل الجاد، اتخذ فينس لوس، كبير طلاب كانفيلد، قرارًا مهمًا فيما يتعلق بمستقبله الأكاديمي وكرة القدم. لوس، وهو رجل خط موهوب في الكاردينالز، التزم بجامعة روبرت موريس، حيث يخطط لمواصلة مساعيه الرياضية ومواصلة تعليمه.

ومع شغفه الكبير باللعبة، أعرب لوس عن حماسه لهذا الفصل الجديد في حياته. وقال: "لقد كنت أحلم بهذا منذ أن بدأت في لعب كرة القدم". وأضاف، وهو عازم على تحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة، "سأقاتل في كل ثانية أستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من وقت اللعب."

تم الاعتراف بأداء Luce الاستثنائي في الملعب مع مرتبة الشرف مثل اختيار First Team All Northeast Ohio واختيار First Team All-Conference. يعتقد مدرب كرة القدم في المدرسة الثانوية، مايك بافلانسكي، أن مهارات لوس ستُترجم بشكل جيد على المستوى الجامعي. قال المدرب بافلانسكي: "عندما تكون الوسادات في وضع التشغيل وأنت تلعب بين الخطوط، فإنهم يعرفون أنه مجرد حفنة من اللاعبين".

خلال الفترة التي قضاها في كانفيلد، لعب لوس دورًا أساسيًا في نجاح الفريق، حيث ساهم في تحقيق 21 فوزًا خلال الموسمين الماضيين وحتى الفوز ببطولة القسم الثالث للولاية في عام 2022. مستمدًا قوته من جذوره في كانفيلد، أعرب لوس عن تفانيه في أن يكون لاعبًا. زميل داعم في الفريق، قائلًا: "سأكون هناك من أجل زملائي في الفريق بقدر ما أستطيع وسأكون زميلًا جيدًا في الفريق بشكل عام."

جامعة روبرت موريس، المعروفة ببرنامج كرة القدم القسم الأول الذي يتنافس على مستوى FCS، أنهت موسمها السابق بتسجيل 4-7. بينما يستعد فريق Colonials للانضمام مرة أخرى إلى مؤتمر Northeast Conference العام المقبل، فإن Luce حريص على المساهمة بمهاراته في الفريق ومواصلة نموه الشخصي داخل وخارج الملعب.

بفضل التزامه تجاه جامعة روبرت موريس، يجسد فينس لوس روح المثابرة والتصميم. تعتبر رحلته بمثابة مصدر إلهام للرياضيين الطموحين، حيث تذكرهم بأن العمل الجاد والتفاني يمكن أن يمهد الطريق لفرص جديدة ونجاح أكبر.