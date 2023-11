قيامة المتهور: الرجل بلا خوف

عادت لعبة الأبطال الخارقين المفقودة منذ فترة طويلة على جهاز PlayStation 2، Daredevil: The Man بدون خوف، إلى الظهور بشكل مفاجئ بعد عقدين من الزمن. كشفت Hidden Palace، وهي مجموعة للحفاظ على الألعاب، مؤخرًا عن نسخة قابلة للعب من اللعبة الملغاة، تم الحصول عليها من مطور مجهول كان تابعًا لشركة 5,000 Ft. الاستوديوهات، المبدعين الأصليين. تعرض هذه النسخة الأولية المتأخرة من Daredevil: The Man بدون خوف الرؤية المبكرة للعبة، على الرغم من أنها تعاني من العديد من الأخطاء ومواطن الخلل.

تم تصميم اللعبة في الأصل كمشروع بسيط يركز على تسليط الضوء على اللحظات الرئيسية في تاريخ دارديفيل، ثم تطورت اللعبة إلى مغامرة عالم مفتوح أكثر طموحًا بعنوان دارديفيل: لعبة الفيديو. ومع ذلك، نظرًا لخطط Marvel لفيلم Daredevil وطلبات اللعب المحددة من Sony، تمت إعادة صياغة المفهوم عدة مرات، مما تسبب في توترات بين الأطراف المعنية.

على الرغم من مواجهة عقبات أثناء التطوير، بما في ذلك المشكلات المتعلقة بمحرك RenderWare والصراعات الداخلية داخل الاستوديو، فإن 5,000 قدم. استمرت الاستوديوهات. لسوء الحظ، تم تحديد مصير اللعبة بسبب الخلافات الإبداعية بين Marvel وSony، مما أدى إلى إلغائها. نتيجة لذلك، تم إصدار نسخة Game Boy Advance فقط بطموحات أكثر تواضعًا جنبًا إلى جنب مع فيلم الحركة الحية.

على الرغم من أن النسخة التي تم إصدارها مؤخرًا من Daredevil: The Man بدون خوف لا تخلو من العيوب، إلا أنها تقدم لمحة عما كان يمكن أن يحدث. تُظهر لقطات اللعب عناصر تذكرنا بألعاب الأبطال الخارقين الأخرى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مثل The Incredible Hulk وSpider-Man، مملوءة بلمسة من Tomb Raider. القصة، المبنية على القصة المصورة Elektra Lives Again من عام 2000 والتي تصور العدو اللدود لـ Daredevil، The Kingpin، تعرض الإمكانات المفقودة للعبة.

في حين أنه من المخيب للآمال أن Daredevil: The Man With Fear لم تتح لها الفرصة أبدًا للوصول إلى إمكاناتها الكاملة، فإن النجاح الأخير لألعاب الأبطال الخارقين، مثل سلسلة Marvel's Spider-Man من Insomniac Games، يثير الآمال في فرصة أخرى لاسترداد ألعاب الفيديو مقاتل الجريمة الأعمى الشهير.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو المتهور: الرجل بلا خوف؟

ج: دارديفيل: الرجل بدون خوف كانت لعبة خارقة لجهاز بلاي ستيشن 2 والتي كانت قيد التطوير بواسطة 5,000 قدم. الاستوديوهات قبل أن يتم إلغاؤها. لقد عادت إلى الظهور مؤخرًا بتصميم قابل للعب بعد 20 عامًا.

س: ما سبب إلغاء اللعبة؟

ج: أدت الاختلافات الإبداعية بين Marvel وSony، إلى جانب التحديات أثناء التطوير، إلى إلغاء Daredevil: The Man بدون خوف. كان لدى Marvel طلبات محددة للعب، بينما أرادت Sony أن تتماشى اللعبة بشكل وثيق مع فيلم Daredevil القادم.

س: هل اكتمل إصدار اللعبة الذي تم إصداره؟

ج: لا، إصدار Daredevil: The Man بدون خوف الذي تم إصداره غير مكتمل ويحتوي على العديد من الأخطاء ومواطن الخلل.

س: ماذا يمكن أن نتوقع من اللعب؟

ج: استنادًا إلى اللقطات المتاحة، تعرض طريقة اللعب قصة أصلية مستوحاة من قصة Elektra Lives Again المصورة وتتميز بعناصر تذكرنا بألعاب الأبطال الخارقين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

مصادر:

القصر المخفي – https://hiddenpalace.org/Daredevil:_The_Man_Without_Fear_(Jul_9,_2003_prototype)