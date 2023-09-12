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Pokémon Go: Mankey يمكن أن يكون لامعًا!

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
Pokémon Go: Mankey يمكن أن يكون لامعًا!

ملخص:

في لعبة Pokémon Go، يتمتع اللاعبون بفرصة مقابلة الخنزير القرد Pokémon، Mankey، في البرية. والخبر المثير هو أن مانكي يمكن أن يكون لامعًا أيضًا! وهذا يعني أن اللاعبين لديهم فرصة للقبض على نسخة لامعة من هذا البوكيمون، والتي لها لون مختلف عن اللون العادي. جنبًا إلى جنب مع Mankey، قد يكون تطوره Primeape لامعًا أيضًا.

مع احتمال تقديم Annihilape، التطور النهائي لـ Mankey وPrimeape من Pokémon Scarlet وViolet، يُنصح بالبدء في جمع حلوى Mankey تحسبًا لهذا التطور. تشير الإصدارات المبكرة من Paldean Pokémon في Pokémon Go إلى أن Annihilape قد ينضم إلى القائمة قريبًا.

يبلغ معدل لمعان Mankey في Pokémon Go حوالي واحد من كل 500، وفقًا لبحث أجراه The Silph Road. ومع ذلك، فإن مانكي ليس لديه "تعزيز دائم"، مما يعني أنه ليس تكاثرًا نادرًا ولا يحتوي على معدل لمعان معزز. يعتمد جذب المزيد من البوكيمون اللامع على الصدفة العشوائية، حيث يتم تحديد معدلات صيد البوكيمون اللامعة بواسطة المطور Niantic وعادةً ما يتم تعزيزها فقط خلال المناسبات الخاصة أو الغارات.

لتتبع البوكيمون اللامع المتوفر، يمكن للاعبين الرجوع إلى قائمة LeekDuck، التي توفر دليلاً مرئيًا لجميع البوكيمونات اللامعة الموجودة.

لمزيد من النصائح والأدلة حول Pokémon Go، يقدم Polygon مجموعة كبيرة من الموارد لتحسين طريقة لعبك.

التعاريف:
- بوكيمون لامع: بوكيمون ذو ألوان بديلة أكثر ندرة من نظيراتها العادية.
- الحلوى: مورد في Pokémon Go يمكن جمعه عن طريق التقاط بوكيمون من نوع معين واستخدامه لتطوير البوكيمون أو تعزيزه.

مصادر:
– طريق سيلف (عبر آلة Wayback)
- ليك داك
- مضلع

By روبرت أندرو

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