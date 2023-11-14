هل سيستمر إرث لامبورغيني V10؟

بينما تتجه صناعة السيارات نحو التحول إلى الكهرباء وتقليص حجمها، يواجه محرك V10 الشهير من لامبورجيني تدقيقًا من الجهات التنظيمية. يقترب عصر محرك السحب الطبيعي سعة 5.2 لتر من نهايته، مع خروج آخر هوراكان من خط التجميع في العام المقبل. إذًا، ما الذي ينتظرنا بالنسبة لمجموعة محركات لامبورغيني؟

تعرض مقاطع الفيديو التجسسية الأخيرة نموذجًا أوليًا لسيارة خارقة يشير إلى الابتعاد عن محرك V10 FSI المحبوب. على الرغم من أن الصوت قد تغير، إلا أنه يجب على عشاق لامبورغيني أن يستعدوا للحصول على مجموعة نقل الحركة الجديدة والمثيرة. تشير الشائعات إلى أن السيارة الخارقة المستقبلية ستأتي مزودة بمحرك V8 مزدوج التوربو، يكمله محرك كهربائي واحد على الأقل للمساعدة الهجينة. وتتوافق هذه التطورات مع طموح لامبورغيني لتبني الحث القسري والتكنولوجيا الهجينة.

في حين أن التفاصيل المحددة لمجموعة نقل الحركة لا تزال غير معلنة، يتوقع خبراء الصناعة أن المحرك سيتم إقرانه مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض ذي الثماني سرعات في Revuelto. بالإضافة إلى ذلك، أكد مقطع فيديو تجسسي سابق بشكل غير مباشر تضمين الوضع الكهربائي النقي، على الرغم من أن النطاق الكهربائي قد يكون محدودًا.

من الناحية الأسلوبية، يبدو أن السيارة الخارقة القادمة تتبع مسارًا تطوريًا، مع إشارات تصميمية دقيقة تذكرنا بتشكيلة لامبورجيني الحالية. ومع ذلك، لن يتم الكشف عن المدى الكامل لجماليات السيارة إلا بعد زوال التمويه في عام 2024.

بالإضافة إلى السيارة الخارقة القادمة، تستعد لامبورغيني أيضًا لتقديم نسخة محدثة من سيارة Urus SUV مع إعداد هجين إضافي. لا يزال كل من هوراكان وأوروس قيد الإنتاج، ولكن تم بالفعل بيع جميع الوحدات المتاحة. لذلك، إذا كنت تأمل في الحصول على آخر سيارة لامبورغيني ذات محرك داخلي خالص، فيبدو أنك قد ضيعت فرصتك، إلا إذا فاجأتنا لامبورغيني بإصدارات خاصة حصرية وباهظة الثمن.

أسئلة وأجوبة:

س: هل ستستبدل لامبورجيني محرك V10 في سيارتها الخارقة القادمة؟

ج: نعم، يشاع أن لامبورجيني ستستبدل محرك V10 في سيارتها الخارقة القادمة "للمستوى المبتدئ" بمحرك V8 مزدوج التيربو يكمله المساعدة الهجينة.

س: هل سيكون للمحرك الجديد وضع كهربائي خالص؟

ج: نعم، أكد مقطع فيديو تجسسي سابق بشكل غير مباشر تضمين الوضع الكهربائي النقي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون النطاق الكهربائي محدودًا.

س: ما هي الطرازات الأخرى التي ستقدمها لامبورجيني بالتقنية الهجينة؟

ج: تخطط لامبورغيني أيضًا لإصدار نسخة محدثة من سيارة Urus SUV مع إعداد هجين إضافي.

س: هل ستكون هناك فرص أخرى لشراء سيارة لامبورجيني ذات محرك احتراق داخلي خالص؟

ج: تم صرف كافة مخصصات الإنتاج المتبقي من السيارتين هوراكان وأوروس. ومع ذلك، قد لا تزال هناك فرصة إذا قامت لامبورجيني بإصدار نماذج خاصة خارج نطاق الإنتاج العادي.