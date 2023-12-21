NJ Transit ورونالد ماكدونالد هاوس يجلبان فرحة العطلة للعائلات

ملخص: تعاونت NJ Transit مع Ronald McDonald House في جنوب جيرسي لتحويل أحد قطارات River Line الخاصة بها إلى العالم السحري لـ Polar Express. أسعدت عملية تجديد العطلة الأطفال المقيمين في المنزل، ووفرت لهم شعورًا بالدهشة والبهجة خلال موسم العطلات.

في تعاون حميم، اجتمعت NJ Transit ورونالد ماكدونالد هاوس في جنوب جيرسي لخلق تجربة ساحرة للعائلات خلال موسم الأعياد. خضع أحد قطارات River Line التابعة لـ NJ Transit إلى تحول ملحوظ، مما أدى إلى تحويله إلى قطار Polar Express واقعي لإسعاد ما يقرب من 25 طفلًا يقيمون حاليًا في منزل رونالد ماكدونالد.

وبمساعدة متطوعين متفانين، تم تزيين القطار بزخارف جميلة للعطلات، مما خلق أجواء مريحة واحتفالية. حصل كل راكب على تذكرة ذهبية، ترمز إلى رحلتهم إلى "القطب الشمالي" السحري. وكانت حماسة الأطفال واضحة عندما كانوا يستعدون للشروع في هذه المغامرة غير العادية.

ولم تغب أهمية هذا الحدث عن ليلى ويلكنز، المشرفة على خط النهر، التي أعربت عن سعادتها لرؤية الفرحة التي جلبها هذا الحدث للأطفال. وبالتأمل في تجارب طفولتها، أكدت ويلكنز على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه المفاجآت وسحر العطلات على قلوب الشباب.

بالنسبة للعديد من الأطفال الموجودين على متن السفينة، كانت هذه الرحلة بمثابة استراحة من التحديات التي يواجهونها، حيث أنهم غير قادرين على العودة إلى المنزل مع عائلاتهم خلال موسم العطلات. وسلطت تريسي شارب، المدير المؤقت لبيت رونالد ماكدونالد، الضوء على أهمية هذا الحدث في جلب الدهشة والبهجة لهذه العائلات البعيدة عن الوطن.

كانت الأجواء الاحتفالية التي خلقتها شركة NJ Transit ورونالد ماكدونالد هاوس بمثابة تذكير بأن جوهر عيد الميلاد يكمن في قلب كل فرد. وكما يعلمنا قطار Polar Express، فإن هذا هو موسم العطاء وتذكر أولئك الذين قد يكونون أقل حظًا. أظهر التعاون بين NJ Transit ورونالد ماكدونالد هاوس قوة المجتمع وقدرة الإيماءات البسيطة على إحداث تأثير كبير في حياة الأطفال والعائلات خلال موسم العطلات.