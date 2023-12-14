يقدم Xbox خصومات حصرية على Call of Duty Modern Warfare III لأعضاء Game Pass

في تحول مفاجئ للأحداث، يهيمن Xbox على المنافسة بمجموعة واسعة من الخصومات خلال فترة ما بعد الجمعة السوداء. أصبحت وحدات تحكم Xbox Series X معروضة للبيع رسميًا الآن، ويمكن للاعبين أيضًا الاستمتاع بخصومات على وحدات تحكم Xbox وأحدث إصدار من Call of Duty. إحدى الصفقات البارزة التي لفتت انتباه الكثيرين هي الخصم الحصري الذي يزيد عن 24 دولارًا على Call of Duty Modern Warfare III (2023) لأعضاء Xbox Game Pass. اللعبة، التي كان سعرها في الأصل 69.99 دولارًا، أصبحت الآن متاحة مقابل 45.59 دولارًا فقط.

ولجعل هذه الصفقة أكثر إغراءً، تقدم Activision فترة تجريبية مجانية للعبة من 14 إلى 18 ديسمبر. يتيح ذلك للاعبين تجربة اللعبة قبل اتخاذ قرار الشراء. ينطبق السعر المخفض أيضًا على اللاعبين في المملكة المتحدة، حيث يبلغ سعر Call of Duty Modern Warfare III 45.59 جنيهًا إسترلينيًا لأعضاء Xbox Game Pass.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في شراء وحدة تحكم Xbox Series X كهدية عيد الميلاد أو للاستخدام الشخصي، فإن مبيعات العطلات توفر فرصة رائعة. يبلغ سعر وحدة التحكم حاليًا 399.99 دولارًا أمريكيًا، أي بتخفيض 100 دولار أمريكي عن السعر الأصلي البالغ 499.99 دولارًا أمريكيًا. يبيع جميع تجار التجزئة الكبار مثل Target وAmazon وWalmart وحدة التحكم بهذا السعر الترويجي الجديد.

يعد Xbox Game Pass عنصرًا أساسيًا آخر في نظام Xbox البيئي. ولحسن الحظ، يمكن حتى لغير الأعضاء الاشتراك في Game Pass مقابل دولار واحد فقط، مما يوفر إمكانية الوصول إلى لعبة Call of Duty بسعر مخفض ومجموعة واسعة من الألعاب. يشمل اشتراك Game Pass Ultimate، الذي يتم تجديده بسعر 1 دولارًا شهريًا، 16.99 يومًا من الوصول المجاني.

من خلال الاستفادة من هذه الصفقات، يمكن للاعبين امتلاك وحدة تحكم Xbox Series X، Call of Duty Modern Warfare III، والوصول إلى مئات من عناوين الألعاب على Game Pass بتكلفة إجمالية قدرها 446.58 دولارًا. على الرغم من المراجعات المختلطة، لا تزال Modern Warfare III واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا لهذا العام، حيث تتنافس بشكل وثيق مع Hogwarts Legacy على المركز الأول.

وبالإضافة إلى هذه الصفقات الحصرية، أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن جميع الألعاب القادمة إلى Xbox Game Pass لشهر ديسمبر 2023، بالإضافة إلى الإضافات المثيرة إلى مكتبة Game Pass الأساسية. يضمن هذا الالتزام بتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات الألعاب أن يتمتع أعضاء Xbox Game Pass دائمًا بتشكيلة غنية من العناوين للاختيار من بينها.

في الختام، تقدم Xbox خصومات غير مسبوقة لأعضاء Game Pass، مما يجعل الوصول إلى وحدة التحكم Xbox Series X وCall of Duty Modern Warfare III أكثر سهولة وبأسعار معقولة. سواء كنت تفكر في إهداء جهاز Xbox Series X أو تتطلع ببساطة إلى توسيع مجموعة الألعاب الخاصة بك، فالآن هو الوقت المثالي للاستفادة من هذه العروض المذهلة.