Call of Duty Modern Warfare 3: تم تأكيد أوقات الإصدار العالمي

أعلنت Activision أخيرًا عن مواعيد الإصدار العالمية للعبة المرتقبة Call of Duty Modern Warfare 3. وستكون النسخة الكاملة من اللعبة متاحة على أجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X وS والكمبيوتر الشخصي عبر Battle. .نت والبخار. يمكن للاعبين أن يتوقعوا الانغماس في وضع اللاعبين المتعددين وZombie بدءًا من 9 نوفمبر.

سيتبع الإصدار طرحًا إقليميًا، حيث يمكن الوصول إلى وحدات التحكم طوال يوم 9 نوفمبر وحتى 10 نوفمبر. ومع ذلك، سيكون لدى لاعبي الكمبيوتر الشخصي وقت محدد لإطلاقها. يمكن للاعبي الكمبيوتر الشخصي بدء اللعب في الساعة 9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم 9 نوفمبر.

فيما يلي تفصيل لأوقات الإطلاق حسب المنطقة الزمنية:

- الساحل الغربي للولايات المتحدة: وحدة التحكم - من 3 صباحًا إلى 10 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 9 نوفمبر

- الساحل الغربي للولايات المتحدة: الكمبيوتر الشخصي - الساعة 9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ في 9 نوفمبر

- الساحل الشرقي للولايات المتحدة: وحدة التحكم - الطرح الإقليمي في 9 و10 نوفمبر

- الساحل الشرقي للولايات المتحدة: الكمبيوتر الشخصي - منتصف الليل بالتوقيت الشرقي يوم 9 نوفمبر

- المملكة المتحدة: وحدة التحكم - سيتم طرحها على المستوى الإقليمي في 10 نوفمبر

- المملكة المتحدة: الكمبيوتر الشخصي - 5 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم 10 نوفمبر

– أوروبا: وحدة التحكم – الطرح الإقليمي في 10 نوفمبر

- أوروبا: الكمبيوتر الشخصي - الساعة 6 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا يوم 10 نوفمبر

– اليابان: وحدة التحكم – الطرح الإقليمي في 10 نوفمبر

- اليابان: الكمبيوتر الشخصي - الساعة 2 ظهرًا بتوقيت اليابان يوم 10 نوفمبر

– أستراليا: وحدة التحكم – الطرح الإقليمي في 10 نوفمبر

- أستراليا: الكمبيوتر الشخصي - 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 10 نوفمبر

تتزايد الإثارة بشأن لعبة Modern Warfare 3، خاصة بعد استحواذ Microsoft على Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار. ومع ذلك، سيتعين على المشجعين الانتظار حتى عام 2024 لمشاهدة اللعبة على Game Pass.

في الختام، يمكن للاعبين في جميع أنحاء العالم الآن وضع علامة على تقويماتهم بأوقات الإصدار الرسمية للعبة Call of Duty Modern Warfare 3. استعد لتجربة لعب مثيرة على النظام الأساسي الذي تختاره. لا تفوت فرصة اللعب في وضعي اللعب الجماعي وZombie المليئين بالإثارة. العد التنازلي ليوم 9 نوفمبر يبدأ الآن!

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي المنصات التي ستتوفر عليها لعبة Call of Duty Modern Warfare 3؟

ستكون Call of Duty Modern Warfare 3 متاحة على PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X وS، والكمبيوتر الشخصي عبر Battle.net وSteam.

2. متى سيتم الوصول إلى وضع اللاعبين المتعددين ووضع الزومبي؟

سيكون وضع اللاعبين المتعددين وZombie متاحًا بدءًا من 9 نوفمبر.

3. ما هي أوقات الإطلاق الرسمية لكل منطقة زمنية؟

يمكن العثور على أوقات الإطلاق لكل منطقة زمنية في المقالة، مع تحديد أوقات الإصدار لوحدات التحكم والكمبيوتر الشخصي. يرجى الرجوع إلى المعلومات المقدمة لمعرفة التوقيت الدقيق.

4. هل ستكون لعبة Call of Duty Modern Warfare 3 متاحة على Game Pass؟

لا، لن تكون Call of Duty Modern Warfare 3 متاحة على Game Pass حتى عام 2024.

5. هل هناك أي تقييمات متاحة للعبة Modern Warfare 3؟

لدى IGN مراجعة جارية لوضع اللعب الجماعي في Modern Warfare 3. تأكد من التحقق من ذلك للحصول على نظرة ثاقبة لتجربة اللعبة.

المصادر: أكتيفيجن.